PRIESKUM: Počet domácností, ktoré majú len na lacné potraviny vzrástol

Bratislava 8. novembra (TASR) - Podiel slovenských domácností, ktorým mesačný rozpočet vystačí len na najlacnejšie potraviny a oblečenie, sa medziročne zvýšil na 27 % z 22 %. Informovala o tom v utorok spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok, teda právnych nárokov, na základe ich prieskumu.



Doplnili, že 51 % slovenských domácností má dostatok peňazí na pokrytie základných potrieb aj závažnejších výdavkov a dokáže ušetriť. Pred rokom sa však v rovnakej finančnej situácii nachádzalo 66 % slovenských rodín.



Klesol aj podiel Slovákov, ktorí majú vyrovnaný rozpočet a dosť peňazí na všetko, čo potrebujú. V súčasnosti takto hodnotí svoju finančnú situáciu 13 % respondentov prieskumu, zatiaľ čo minulý rok išlo o 21 % slovenských domácností. Ďalší pokles nastal v skupine respondentov, ktorí majú dostatok peňazí na pokrytie základných potrieb a na väčšie výdavky si sporia, na 37 % z vlaňajších 43 %.



"Ukazuje sa, že nepriaznivá ekonomická situácia sprevádzaná vysokou infláciou a výrazným nárastom cien energií sa dotýka nielen najchudobnejších slovenských rodín, ale aj domácností, ktoré svoju finančnú situáciu hodnotia ako dobrú, či dokonca veľmi dobrú. Žiaľ, najviac sa zvýšil podiel slovenských domácností, ktoré hospodária s peniazmi na hrane a rozhodne si ich nemôžu odkladať na neplánované výdavky," upozorňuje generálna riaditeľka spoločnosti Jaroslava Palendalová.



Zvýšil sa aj podiel respondentov dopytovania, ktorí majú peniaze len na najlacnejšie potraviny a nemôžu si kúpiť ani najlacnejšie oblečenie, a to na 13 % z 8 %. O tri percentuálne body na 8 % sa zvýšil počet domácností, ktorých príjem nestačí ani na najlacnejšie potraviny a oblečenie.



Okrem nezamestnaných majú finančné problémy aj dôchodcovia a rodičia na rodičovskej dovolenke, ide o 59 %, respektíve 56 % respondentov, vyčíslila spoločnosť. Ako veľmi dobrú hodnotia svoju finančnú situáciu najmä zamestnanci v odbore informačných technológií a telekomunikácií, ako aj pracovníci v školstve, vede a výskume.



S rodinným hospodárením sú najviac spokojní obyvatelia Bratislavského kraja, kde má 27 % respondentov dostatok peňazí na bežné výdavky aj sporenie alebo žije v hojnosti. Nedostatkom financií, naopak, trpia obyvatelia Trnavského kraja, v ktorom 57 % domácností nakupuje len najlacnejšie potraviny a oblečenie a často im rozpočet nestačí ani na tieto základné potreby. Situácia v Košickom kraji je o trochu lepšia, uviedla firma.



"So svojou finančnou situáciou sú spokojní najmä vysokoškoláci a ľudia vo veku 18 až 24 rokov, naopak, najmenej spokojní sú ľudia so základným vzdelaním bez maturity. Problémy pri vychádzaní s rodinným rozpočtom majú viac ženy a najmä ľudia starší ako 45 rokov," dodáva generálna riaditeľka spoločnosti.