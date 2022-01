Krupina chce podobne ako vlani aj tento rok masívne investovať

Krupina 10. januára (TASR) - Rozsiahle investície, podobne ako tomu bolo vlani, pripravujú v meste Krupina aj v roku 2022. Okrem nového mosta na sídlisku Majerský rad budú pokračovať v budovaní atletického okruhu a atletických sektorov na štadióne a na jar začnú aj s rekonštrukciou športového areálu pri ZŠ J. C. Hronského.



„To ale nie je všetko. V rámci Miestnej akčnej skupiny sme získali 100.000 eur na pokračovanie v rekonštrukcii vytypovaných chodníkov. Pre deti a mládež chceme vybudovať pumptrackovú dráhu. V tomto roku pribudne aj nové, moderné inkluzívne detské ihrisko na Malinovského ulici, kde sa nám podarilo získať dotáciu 49.500 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Z vlastných zdrojov vybudujeme na tejto ulici aj detské ihrisko pre najmenšie deti. Pokračujeme aj v projekte terénnej sociálnej práce, finančné prostriedky vo výške 68.172 eur sme získali aj na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre našich seniorov,“ vymenoval primátor Radoslav Vazan.



Okrem toho plánujú v ulici Nad Kotlom sanovať havarijný stav miestnej komunikácie vybudovaním oporného múra. V oblasti zásobovania pitnou vodou chcú vybudovať nový vodojem a vodovodné potrubie na najväčších lazoch – Kopaniciach. „Po dvojročnej príprave projektu a potrebných povolení očakávame v tomto roku aj začatie výstavby nového zariadenia sociálnych služieb pre 40 klientov, ktoré bude stavať Banskobystrický samosprávny kraj,“ doplnil Vazan. Mestu sa tiež podarilo získať finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 667.475 eur na vybudovanie kompostárne a nákup techniky.



„Máme pripravené aj projekty v rámci adaptácie na zmenu klímy. Patrí tam aj komplexná obnova Parku Andreja Sládkoviča so zabudovaním vodozádržných prvkov v krajine,“ uviedol primátor. „Rovnako sme pripravili a už aj podali projekt na revitalizáciu medziblokových priestorov na Železničnej ulici a do ďalších výziev chystáme postupne pripraviť II. etapu revitalizácie sídliska Majerský rad a I. etapu obnovy vnútrobloku na ulici Malinovského,“ dodal.



V najbližšom období plánujú zadať aj vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu poškodenej betónovej cesty v priemyselnej zóne popri závode WAY Industries. Rozpracovaný je tiež projekt na vybudovanie cyklotrás, spájajúcich stred mesta od sídliska Majerský rad s priemyselnou zónou. Využiť chcú tiež nedostavanú zasadaciu miestnosť okresného úradu, ktorú získali do vlastníctva, prioritne pre potreby detí a mládeže. „Pre potreby aktívneho voľnočasového vyžitia detí a mládeže plánujeme v tomto roku vybudovať aj novú oddychovú zónu,“ uzatvoril Vazan.