Krupinská COOP Jednota eviduje 100% nárast nákupu základných potravín

Krupina 9. marca (TASR) - Približne 100-percentné zvýšenie predaja základných potravín, ako sú múka či ryža, evidujú od začiatku marca v krupinskej COOP Jednote. Ľudia sa tak zásobujú v súvislosti s informáciami o novom koronavíruse.



"Vykupovanie základných potravín v našich obchodoch však vieme rýchlo riešiť. To, že ľudia niekedy vidia prázdny regál, ešte neznamená, že potraviny nie sú. Do predajne, ktorá nám takúto situáciu avizuje, vieme doplniť zásoby do dvoch dní," povedal TASR predseda predstavenstva potravinárskeho reťazca Jozef Vahančík.



Podľa neho centrálny sklad potravín v Krupine má aktuálne zásoby 50 ton múky. Aj zásoby ostatných druhov základných potravín sú dostatočné. "Nemáme hlásené žiadne problémy ani od dodávateľov potravín," dodal a pripomenul, že v najbližších týždňoch určite nedostatok potravín nehrozí.



Vedenie obchodu vydalo aj interný pokyn pre zamestnancov jednotlivých prevádzok, ako sa majú v danej situácii správať, a vyčlenili tiež finančné prostriedky na hygienické a ochranné prostriedky pre pracovníkov predajní a na to, aby sa venovala väčšia pozornosť hygiene.



COOP Jednota Krupina prevádzkuje aktuálne 160 predajní v jedenástich okresoch prevažne v Banskobystrickom kraji. Zamestnáva asi 1000 ľudí. Nedávno prevzala 16 obchodov od krachujúcej Kačky.