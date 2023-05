Krupinská COOP Jednota má 70 rokov, vlani mala obrat 165 miliónov eur

Krupina 18. mája (TASR) - V týchto dňoch si 70 rokov na obchodnom trhu pripomína v oblasti obratu najväčšie regionálne spotrebné družstvo na Slovensku COOP Jednota Krupina. Spoločnosť vlani zaznamenala obrat 165 miliónov eur, ktorý bol medziročne vyšší o 8,5 percenta. Pre TASR to uviedla vedúca odboru marketingu Dominika Vahančíková.



"Lepšie čísla dosiahlo družstvo aj napriek ťažkostiam, ktoré vyvolala energetická kríza a vysoký rast inflácie," podotkla zástupkyňa družstva.



Podľa nej družstvo aj počas neľahkých období pravidelne investovalo do rozvoja siete predajní. "Jednou z najvýznamnejších investícií uplynulého storočia bola výstavba veľkoobchodného skladu - dnešného Logistického centra Stred, ktorý bol spustený v roku 1977," priblížila. Ďalšia nová hala tam pribudla v roku 2021.



Od začiatku nového milénia družstvo postupne rozširovalo svoje pôsobisko, a to prevzatím či integrovaním menších spotrebných družstiev a sietí predajní. V súčasnosti pôsobí ako samostatný právny subjekt, ktorý je súčasťou najväčšieho slovenského obchodného reťazca COOP Jednota Slovensko, pričom sa na obrate celej skupiny podieľa desiatimi percentami.



COOP Jednota aktuálne prevádzkuje 157 predajní v štyroch krajoch a 11 okresoch najmä stredného Slovenska. Naposledy k nim pribudla nová predajňa v Modrom Kameni. Súčasťou podnikateľskej činnosti je aj Pekáreň Záhonok vo Zvolene. Podiel slovenských výrobkov sa aktuálne pohybuje na úrovni 61 percent.



Krupinské družstvo sa zapojilo do zálohovania a vo svojich predajniach zriadilo spolu 125 odberných miest, v ktorých sa za prvý rok podarilo vyzbierať viac ako 15 miliónov jednorazových obalov.



"Náš pracovný kolektív tvorí takmer 1050 zamestnancov. Aj vďaka nim z ľudového spotrebného družstva v priebehu siedmich dekád vyrástol významný maloobchodný predajca, ktorý v srdci Slovenska denne zabezpečuje dostupnosť tovarov pre viac ako pol milióna obyvateľov," doplnil predseda predstavenstva Jozef Vahančík.