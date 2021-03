Krupinská COOP Jednota vlani zvýšila obrat o 17 % na 148,5 milióna eur

Krupina 12. marca (TASR) – Až 17-percentný nárast maloobchodného obratu na 148,5 milióna eur zaznamenalo v roku 2020 spotrebné družstvo (SD) COOP Jednota Krupina. Pre TASR to uviedla vedúca odboru marketingu spoločnosti Dominika Vahančíková.



"V súvislosti s novým koronavírusom však bolo potrebné vynaložiť veľa prostriedkov na ochranu zdravia zákazníkov a personálu predajní," pripomenula.



Ku koncu roka 2019 spoločnosť prevádzkovala spolu 150 predajní v rôznych veľkoobchodných formátoch. V priebehu roka 2020 k nim pribudlo ďalších desať nových predajní, ktoré SD získalo po reťazci Kačka. "Investície do rozvoja a modernizácie obchodnej siete dosiahli vlani 6 miliónov eur," doplnila Vahančíková.



Hlavným cieľom pre rok 2021 je aj naďalej pokračovať v modernizáciách predajní. "Máme v pláne postaviť štyri nové predajne a zmodernizovať ďalších desať, najmä čo sa týka obchodného zariadenia," priblížila. "V prvom polroku 2021 dáme do prevádzky novú halu o rozlohe 3000 štvorcových metrov v rámci rozšírenia kapacity vlastného logistického centra Stred v Krupine. V rámci prípravy na systém povinného odberu zálohovaných jednorazových nápojových obalov investujeme do nákupu plnoautomatizovaných fľaškových automatov približne 1 milión eur," doplnila.



Družstvo ku koncu minulého roka zamestnávalo 1057 ľudí, čo bolo o 90 viac ako rok predtým. Na zvýšení sa podieľali najmä zamestnanci z prevzatých predajní Kačka.