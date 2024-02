Spoločnosť Brother Industries plánuje zvýšiť výrobnú kapacitu

Krupina 6. februára (TASR) - Krupinská spoločnosť Brother Industries Slovakia, ktorá repasuje tonerové kazety, plánuje v hospodárskom roku 2024 zvýšiť svoju výrobnú kapacitu oproti predchádzajúcemu roku zhruba o 16 %. Pre TASR to uviedol generálny manažér spoločnosti Norbert Rétsán.



Dodal, že v súčasnosti sa recykluje približne 23 % všetkých predaných tonerových kaziet v Európskej únii, spoločnosť plánuje tento podiel zvýšiť do roku 2027 na 40 %. S tým bude podľa Rétsána súvisieť zdvojnásobenie výrobných kapacít krupinskej spoločnosti.



"Už teraz sa pripravujeme na ďalší hospodársky rok, ktorý bude od 1. apríla, a už sme v štádiu náboru. V priebehu decembra a januára sme nabrali 26 nových zamestnancov. Do konca hospodárskeho roka ešte plánujeme nabrať ďalších desať zamestnancov, aby sme boli pripravení na 16-percentný nárast v roku 2024," poznamenal v tejto súvislosti.



Rétsán dodal, že miestny pracovný trh je špecifický, a to tým, že je tu nízka nezamestnanosť a na trhu práce zostali už iba zamestnanci, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a bez pracovných návykov. Spoločnosť preto hľadá pracovnú silu aj za hranicami regiónu, konkrétne v regióne Veľkého Krtíša. Približne 30 zamestnancov z tejto oblasti už v spoločnosti aj pracuje.



Spoločnosť Brother Industries má aktuálne približne 260 zamestnancov. Z krupinského závodu japonskej spoločnosti Brother odchádza 100 % výrobnej produkcie na export do starších členských krajín EÚ, najmä do Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, ale aj do Izraela.