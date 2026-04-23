< sekcia Ekonomika
Krupinský závod Brother Industries Slovakia rozšíri výrobné kapacity
Autor TASR
Krupina 23. apríla (TASR) - Spoločnosť Brother Industries Slovakia, ktorá už takmer 20 rokov pôsobí v Krupine, rozšíri svoje výrobné kapacity. Približne šesťmiliónová investícia v areáli krupinského závodu prinesie podľa spoločnosti do regiónu aj nové pracovné miesta. Informoval o tom riaditeľ Brother Industries Slovakia Dave Lawrence.
Ako priblížil, ešte v januári tohto roka sa vedenie skupiny Brother Industries v japonskej Nagoji rozhodlo investovať do novej prístavby krupinského závodu, ktorá bude slúžiť na skladovanie a budúce rozšírenie výroby. Investícia vo výške šesť miliónov eur spočíva vo vybudovaní novej haly na mieste bývalých garáží z roku 1964.
Prvá fáza rozšírenia sa podľa Lawrenca začne ešte tento mesiac demoláciou starej budovy. Nasledovať budú zemné práce a v septembri sa rozbehnú práce na výstavbe novej budovy. Dokončenie haly je naplánované na júl budúceho roka, kedy si spoločnosť pripomenie 20. výročie svojho pôsobenia v Krupine.
Firma plánuje v priebehu najbližších piatich rokov navýšiť počet zamestnancov o 25 až 50 percent, pričom prioritou zostáva zamestnávanie miestnych ľudí. Podľa Lawrenca zatiaľ ešte nie je možné presne povedať, koľko nových pracovných miest vznikne, no avizuje, že budú obsadzovať viacero pracovných pozícií - od operátorov až po manažérske pozície v oblasti nákupu, logistiky a inžinierstva.
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter považuje za dôležité, že spoločnosť plánuje hľadať nových zamestnancov v regióne. Nepôjde teda o ľudí z tretích krajín, ale absolventov „našich škôl“. Poznamenal, že kraj sa dlhodobo snaží investovať do rozvoja vzdelávania, aby reflektovalo na požiadavky dnešného trhu práce.
Poukázal aj na systém duálneho vzdelávania, vďaka ktorému v krupinskej spoločnosti Brother už sedem mesiacov pôsobí aj študent Michal zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici. „Michal je študent, ktorý už dnes prináša spoločnosti svojimi projektami úspory a chce ostať v tejto spoločnosti aj po dokončení štúdia,“ poznamenal Lunter s tým, že aj spoločnosť Brother má záujem, aby tu po dokončení školy ostal.
Spoločnosť Brother Industries Slovakia pôsobí v Krupine od roku 2007 a zaoberá sa repasovaním tonerových kaziet pre svojich zákazníkov, ktoré dodáva na európsky trh. Patrí medzi lídrov v recyklácii tonerov v Európe a ako jediná vo svojom segmente získala prestížny environmentálny certifikát Blauer Engel. Krupinský závod je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Brother Industries UK so sídlom vo Wrexhame v Spojenom kráľovstve.
