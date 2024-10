Kryptoaktíva a umelá inteligencia boli hlavné témy konferencie NBS

Bratislava 8. októbra (TASR) - Kriminalita v sektore kryptoaktív a využitie umelej inteligencie (AI) vo finančných službách boli dve kľúčové témy 4. ročníka konferencie Slovenský finančný trh a inovácie, ktorý minulý týždeň v piatok (4.10.) zorganizovala Národná banka Slovenska (NBS).



"Najlepšie sa dokáže ochrániť spotrebiteľ sám, pokiaľ je informovaný a finančne gramotný. Preto sa snažíme verejnosť vzdelávať rôznymi spôsobmi. Obe témy konferencie nie sú len lokálnou záležitosťou, ale aj globálnou výzvou," priblížila výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany spotrebiteľa NBS Júlia Čillíková.



V oblasti kryptoaktív sa centrálna banka aktívne pripravuje na implementáciu európskeho nariadenia MiCA (Markets in Crypto-Assets), ktoré stanovuje jednotný rámec pre podnikanie v tomto sektore v Európskej únii (EÚ). Hoci kryptoaktíva sa väčšinou používajú na legitímne účely, experti poukázali na to, že sú s nimi spojené aj negatívne javy. Na dosiahnutie zdravého a bezpečného trhu je potrebné efektívne bojovať s kriminalitou, čo je úloha orgánov činných v trestnom konaní.



Účastníci konferencie prezentovali aj kľúčové odporúčania pre verejnosť na ochranu pred podvodmi. Odporúčajú napríklad začínať s malými investíciami, využívať len renomovaných poskytovateľov služieb kryptoaktív, vyhýbať sa schémam založeným na multi-level marketingu a nenechať sa zlákať na sľuby o garantovaných výnosoch. V prípade podozrenia na podvod je dôležité rýchlo konať a všetko nahlásiť polícii alebo prokuratúre.



Konferencia poukázala tiež na rôzne aplikácie umelej inteligencie vo finančnom sektore, vrátane zákazníckeho servisu, internej komunikácie, automatizácie procesov a analýzy rizík. Experti diskutovali o výzvach implementácie AI, vrátane odôvodnenia rozhodnutí, potreby ľudského dohľadu a etických otázok. Konsenzus smeroval k hybridnému prístupu, kde umelá inteligencia asistuje, ale nenahrádza ľudské rozhodovanie. "Je zásadné, aby konečné rozhodnutie zostalo v rukách človeka, nie algoritmu. AI nemôže plne nahradiť ľudský úsudok, najmä keď ide o komplexné rozhodovanie," zdôraznila Mária Bieliková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.



Osobitná pozornosť bola venovaná tiež vývoju lokalizovaných modelov umelej inteligencie, ktoré by lepšie zodpovedali špecifickým potrebám slovenského trhu, umožnili lepšiu kontrolu nákladov, znížili závislosť na externých poskytovateľoch služieb a pomohli podporiť výchovu domácich expertov na AI.