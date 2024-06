Kryptoaktíva dostali prísnu reguláciu, podvodníkom hrozia sankcie

Bratislava 30. júna (TASR) - S rastom popularity kryptoaktív a možnosťami ich využitia na Slovensku aj vo svete silneli snahy o ich väčšiu kontrolu, ktoré vyvrcholili prijatím regulačného rámca The Markets in Crypto-Assets Regulation, tzv. MiCA. Ním EÚ stanovila predpisy, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť nakladania s kryptoaktívami, pôsobiť proti vzniku ekonomických a spotrebiteľských škôd či podvodov a tiež zjednotiť ich fungovanie naprieč krajinami. Odborníci z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax oceňujú zlepšenie podnikateľského aj klientskeho komfortu, varujú však pred drastickými postihmi pri nerešpektovaní záväzných pravidiel.



"MiCA je pre budúcnosť digitálneho finančného sveta veľmi dobrou správnou a zásadným krokom vpred. Na Slovensku sme doteraz žili vo vákuu, kde bola regulácia minimálna, ba až neexistujúca. Chýbajúca regulácia či štandardizácia v oblasti krypta stavala obchodujúce protistrany do znevýhodnenej pozície, lebo ochrana ich práv bola len ťažko vymožiteľná. Absencia jasných pravidiel alebo akýchkoľvek regulačných obmedzení zdanlivo prináša množstvo výhod, napríklad pri optimalizácii či krátení daní. Nesie však so sebou aj veľa nášľapných mín v nejednotnom výklade práva a v rozdielnych pravidlách v rôznych štátoch pri cezhraničných transakciách," vysvetlil advokát a odborník Highgate Law & Tax na finančnú reguláciu Peter Varga.



Kým doteraz mohli obchodníci poskytujúci služby kryptoaktív na Slovensku podnikať viac-menej voľne, po novom dostanú licenciu až na základe splnenia viacerých podmienok. Preukázať pritom budú musieť nielen svoju kapitálovú pripravenosť, ale aj dôsledné dodržiavanie zásad obozretného podnikania. MiCA pre spoločnosti (najmä startupy) podnikajúce v tejto oblasti tiež prinesie aj zvýšenie byrokracie a nákladov.



Na dodržiavanie nariadenia MiCA v SR dohliadne Národná banka Slovenska. Tá bude v súlade s ním oprávnená udeľovať nielen povolenie emitentom tokenom viazaných na aktíva a poskytovateľom služieb kryptoaktív, ale zároveň aj sankcionovať porušenie povinností z neho vyplývajúcich.



"Za podnikanie bez povolenia podľa MiCA hrozia v prípade fyzickej osoby maximálne správne pokuty vo výške 700.000 eur a v prípade právnickej osoby až päť miliónov eur," dodal Varga s tým, že pri niektorých porušeniach u právnickej osoby môžu pokuty dosiahnuť výšku aspoň tri až 12,5 % celkového ročného obratu, ako aj maximálne správne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy dosiahnutých ziskov alebo strát, ktorým sa v dôsledku porušenia zabránilo.



Primárnym cieľom MiCA je tak odstrániť najvypuklejšie problémy a ochrániť podnikateľov aj spotrebiteľov, ktorí nakupujú kryptoaktíva, a umožniť projektom v tejto oblasti fungovať v EÚ jednoduchšie. Bitcoiny aj ostatné virtuálne meny sa po novom budú regulovať podobne ako bankový sektor, pričom ustanovenia MiCA o rizikových stablecoinoch nadobúdajú účinnosť 30. júna a celá regulácia bude platná od 31. decembra. Kryptoaktíva momentálne vlastní viac ako pol miliardy ľudí a približne 300.000 Slovákov.