Kryptoburza BITmarkets získala cenu za najlepší zákaznícky servis

Varšava 21. marca (OTS) – Kryptomenová burza bola ocenená za svoju zákaznícku podporu. Cenu za najlepší zákaznícky servis získala na blockchainovom festivale Next Block Expo 2025 vo Varšave, kde sa summitu s poprednými predstaviteľmi odvetvia Web3 zúčastnilo viac ako dvetisíc návštevníkov. Toto ocenenie predstavuje významné uznanie v rámci konkurenčného sektora, ktoré sa tradične udeľuje etablovaným hráčom so silnou reputáciou v oblasti kryptomien Veľtrh Next Block Expo, prezývaný „The Blockchain Festival of Europe“, sa stal jednou z najvýznamnejších udalostí v odvetví v strednej a východnej Európe. Tohtoročný ročník ponúkol prednášky, workshopy a panelové diskusie zamerané na decentralizované financie, metaverse, blockchainové hry a umelú inteligenciu, ktoré viedli tímy a odborníci zo svetovo uznávaných značiek.Medzi kľúčové témy patrilo prepojeniea umelej inteligencie, ktorému sa venoval workshop vedený generálnym riaditeľom spoločnosti BITmarkets Petrom Sumerom. Ten zdôraznil príležitosti, ktoré tieto technológie vytvárajú pre spotrebiteľov a podniky, a predstavil ich reálne využitie a budúci potenciál. „Tokenizácia a umelá inteligencia menia spôsob, akým vytvárame, prenášame a využívame hodnotu. S tým, ako sa tieto technologické trendy ďalej rozvíjajú a prepájajú, môžu finančné systémy fungovať transparentnejšie, efektívnejšie a byť dostupnejšie širšiemu okruhu ľudí. Vďaka tomu sa otvárajú nové príležitosti nielen pre investorov, ale aj pre celé odvetvie,“ uviedol Peter Sumer. BITmarkets je kryptomenová burza, ktorá ponúka podporu v 15 jazykoch 24 hodín denne , sedem dní v týždni. Investori sa môžu zapojiť do obchodovania s viac než 200 kryptomenami a získať prístup k denným analýzam trhu a rôznym vzdelávacím materiálom. Pre viac informácií navštívte BITmarkets.com alebo profil burzy na CoinMarketCap.com