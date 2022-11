Kryptoburza FTX požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi

New York 11. novembra (TASR) - Druhá najväčšia kryptoburza na svete FTX požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 amerického zákona o bankrote a jej výkonný riaditeľ Sam Bankman-Fried rezignoval. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNCB.



FTX sa dostala od problémov s likviditou, čo vyvolalo obavy z preliatia do celého odvetvia a prudký pokles kryptomien. Ešte v utorok (8. 11.) to vyzeralo, že ju zachráni a prevezme najväčšia svetová kryptomenová platforma Binance, ktorá však z obchodu vycúvala po tom, ako zistila, aké veľké záväzky FTX má.



Novým šéfom FTX sa stane John J. Ray III. Súčasťou bankrotového konania je aj Alameda Research a ďalších okolo 130 sesterských firiem, ktoré patria skupine FTX.



Kolaps FTX zasiahol celé odvetvie kryptomien, ktoré po krátkom zotavení pokračovali v piatok popoludní v poklese. Cena bitcoinu v noci na štvrtok (10. 11.) klesla pod hranicu 16.000 USD (15.522 eur) prvýkrát od konca roka 2020. V piatok okolo 16.00 h SEČ sa obchodoval so stratou 3,6 % (v priebehu 24 hodín) po 16.911 USD.



(1 EUR = 1,0308 USD)