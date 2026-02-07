< sekcia Ekonomika
Kryptofirma omylom poslala používateľom bitcoiny v hodnote 40 miliárd
Do 35 minút po piatkovom zistení chyby zablokovala pre 695 dotknutých používateľov obchodovanie a výbery.
Autor TASR
Soul 7. februára (TASR) - Juhokórejská kryptomenová firma sa v sobotu ospravedlnila, že omylom previedla svojim klientom bitcoiny v hodnote viac ako 40 miliárd dolárov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Kryptoburza Bithumb uviedla, že omylom poslala 620.000 bitcoinov. Do 35 minút po piatkovom zistení chyby zablokovala pre 695 dotknutých používateľov obchodovanie a výbery.
Podľa miestnych správ mal Bithumb v rámci propagácie poslať každému zákazníkovi približne 2000 wonov (1,37 USD), ale omylom to bolo približne 2000 bitcoinov.
„Úprimne sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti spôsobené našim zákazníkom v dôsledku zmätku, ku ktorému došlo počas procesu distribúcie tejto (propagačnej) akcie,“ uviedol Bithumb vo vyhlásení.
Platforma uviedla, že späť získala 99,7 percenta omylom odoslaných bitcoinov a že na úplné pokrytie straty v dôsledku incidentu použije vlastné aktíva.
Pripustila, že chyba krátkodobo spôsobila „prudkú volatilitu“ (kolísanie) hodnoty bitcoinov na platforme, keďže niektorí príjemcovia tokeny predali. Podľa grafov na platforme v piatok neskoro večer ceny krátko klesli o 17 percent na 81,1 milióna wonov.
Platforma uviedla, že postihnutých zákazníkov odškodní. Straty odhadla na približne 1 miliardu wonov (asi 578.000 eur). Predtým zdôraznila, že incident „nesúvisí s externým hackerským útokom ani narušeniami bezpečnosti“.
Bitcoin je najrozšírenejšou kryptomenou na svete a vo štvrtok jej cena prvýkrát od víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA klesla pod hranicu 70.000 USD (59.332,10 eura). Po jeho nástupe do úradu cena bitcoinu postupne stúpla na rekordné maximum 126.251,31 USD.
