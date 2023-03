Kryptomeny pokračujú v raste, bitcoin sa obchoduje nad 26.000 USD

New York/Londýn 17. marca (TASR) - Kryptomeny pokračovali v piatok v raste a zrejme zaznamenajú svoj najlepší týždeň od začiatku roka 2021.



Bitcoin sa druhýkrát tento týždeň dostal nad hranicu 26.000 USD (24.475 eur). V piatok okolo 16.20 h SEČ sa podľa CoinMarketCap obchodoval so ziskom 6,6 % (v priebehu 24 hodín) po 26.534,19 USD. Najväčšia a najznámejšia kryptomena zrejme zaznamená svoj najlepší týždeň od januára 2021.



Ether si polepšil o 3,87 % na 1725,13 USD a je na najlepšej ceste zaznamenať najprudší týždňový nárast od augusta 2021.



Niektorí investori poukazujú na odolnosť kryptomien uprostred bankovej krízy. Iní experti však upozorňujú na to, že pohyby cien kryptomeny stále ovplyvňuje predovšetkým inflácia a zvyšovanie sadzieb americkou centrálnou bankou (Fed). Hlavným dôvodom ich posilnenia teda bolo, že banková kríza znížila očakávania týkajúce sa zvyšovania sadzieb.



(1 EUR = 1,0623 USD)