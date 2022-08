Kryptomeny sa oslabujú, bitcoin padol pod 20.000 USD

Londýn 29. augusta (TASR) - Kryptomeny sa opäť oslabujú, pričom cena bitcoinu padla pod 20.000 USD (19.986 eur). Dôvodom sú obavy z rastu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Bloomberg.



Cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny v pondelok klesla až o 2,3 % na 19.527 USD a pohybuje za na najnižších úrovniach od polovice júla. Bitcoin sa oslabuje už piaty deň po sebe. Okolo 11.30 h SELČ sa obchodoval so stratou 0,93 % (v priebehu 24 hodín) po 19.848.85 USD. Klesli aj ďalšie kryptomeny, ether sa s mínusom 2,74 % predával po 1450,73 USD. Index MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 sa znížil o 2,5 %.



Celková hodnota trhu kryptomien v pondelok predstavovala okolo 950 miliárd USD. To je výrazne pod rekordným maximom z novembra 2021, keď bola približne trojnásobná.



Negatívny vplyv na kryptoaktíva má zníženie rizikového apetítu investorov spôsobené sprísňovaním menových politík, a to predovšetkým v USA.



Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell v piatok (26. 8.) na konferencii centrálnych bankárov v Jackson Hole poslal trhom jasnú správu, keď zopakoval, že pre Fed je prvoradý boj proti inflácii a že použije všetky nástroje, aby ju dostal pod kontrolu. To znamená, že Fed bude zrejme pokračovať v agresívnom zvyšovaní úrokových sadzieb.



Powellove vyjadrenia spôsobili napríklad prudké oslabenie akcií v USA. Finančné trhy pred Powellovým vystúpením totiž počítali s tým, že Fed by mohol už na budúci rok začať uvoľňovať menovú politiku, aby pomohol ekonomike.



Ďalším negatívnym faktorom je zhoršovanie vyhliadok globálnej ekonomiky. Energetická kríza zrejme stiahne Európu do recesie, ale rast sa spomaľuje vo všetkých regiónoch.



(1 EUR = 1,0007 USD)