Kryptomeny sa prudko oslabili a cena bitcoinu padla na 2-ročné minimum

New York 9. novembra (TASR) - Kryptomeny sa prudko oslabili a cena bitcoinu padla v stredu na 2-ročné minimum.



Druhá najväčšia kryptoburza na svete FTX sa totiž dostala do problémov s likviditou. Zrejme ju síce zachráni a prevezme najväčšia svetová kryptomenová platforma Binance, ale existujú obavy, že problémy FTX by mohli zasiahnuť celé odvetvie.



Cena bitcoinu v stredu podľa Coinmarketcap padla až na 17.415 USD (17.347 eur), čo bolo najmenej od novembra 2020. Najväčšia a najznámejšia kryptomena sa okolo 16.30 h SEČ predávala so stratou 8,7 % (v priebehu 24 hodín) po 17.666,34 USD.



Druhá najväčšia kryptomena ether v priebehu jedného dňa stratila 17 %, keď jej cena klesla z 1448 USD na 1164 USD. Token kryptoburzy FTX FTT padol o 71 % zo 17 USD na 3 USD a kryptomena Solana, ktorú výrazne podporoval šéf FTX Sam Bankman-Fried, stratila 28 %, keď v priebehu 24 hodín sa jej cena znížila z 28,19 USD na 20 USD.



Celková trhová kapitalizácia všetkých kryptoaktív v priebehu 24 hodín klesla o viac než 10 % z 980 miliárd USD na 880 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0039 USD)