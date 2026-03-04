< sekcia Ekonomika
Kryptomeny sa zotavujú z výpredaja spôsobeného konfliktom s Iránom
Bitcoin sa posilnil o 6,45 % a okolo 14.30 h SEČ sa predával po 71.344,16 USD. Predtým sa dostal až nad 71.890 USD (61.942 eur) a najvyššie za takmer jeden mesiac.
Autor TASR
New York/Londýn 4. marca (TASR) - Kryptomeny sa zotavili po prudkom výpredaji spôsobenom konfliktom na Blízkom východe aj napriek oslabeniu iných tried aktív. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Bitcoin sa posilnil o 6,45 % a okolo 14.30 h SEČ sa predával po 71.344,16 USD. Predtým sa dostal až nad 71.890 USD (61.942 eur) a najvyššie za takmer jeden mesiac. Ether stúpol až o 6,3 % na 2092 USD a väčšina kryptomien sa obchodovala v zelených číslach.
Najväčšia kryptomena mala za sebou niekoľko turbulentných dní po tom, čo USA a Izrael v sobotu (28. 2.) zaútočili na Irán. Bitcoin v ten deň padol až na 63.038 USD. Odvtedy však investori opäť nalievajú kapitál do digitálnych aktív. Podľa údajov agentúry Bloomberg pritieklo do amerických spotových bitcoinových ETF v pondelok a utorok viac než 680 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1606 USD)
Bitcoin sa posilnil o 6,45 % a okolo 14.30 h SEČ sa predával po 71.344,16 USD. Predtým sa dostal až nad 71.890 USD (61.942 eur) a najvyššie za takmer jeden mesiac. Ether stúpol až o 6,3 % na 2092 USD a väčšina kryptomien sa obchodovala v zelených číslach.
Najväčšia kryptomena mala za sebou niekoľko turbulentných dní po tom, čo USA a Izrael v sobotu (28. 2.) zaútočili na Irán. Bitcoin v ten deň padol až na 63.038 USD. Odvtedy však investori opäť nalievajú kapitál do digitálnych aktív. Podľa údajov agentúry Bloomberg pritieklo do amerických spotových bitcoinových ETF v pondelok a utorok viac než 680 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1606 USD)