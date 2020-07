Autobusy na zavolanie ušetrili v košickom kraji čas aj kilometre

Košice 20. júla (TASR) – Obyvatelia Košického samosprávneho kraja môžu už viac ako pol roka využívať v prímestskej doprave takzvané autobusy na zavolanie. Počas aktuálnych letných prázdnin dopravcovia v spolupráci s KSK vyhodnocujú doterajšiu využiteľnosť jednotlivých spojov s touto službou.



Podľa výsledkov jednotlivé spoje buď vrátia do štandardného režimu, alebo k nim zaradia ďalšie. Informoval o tom v pondelok Úrad KSK.



Málo využívané spoje premávajú do odľahlejších obcí s nízkym počtom cestujúcich na základe predchádzajúcej telefonickej objednávky, a to minimálne 60 minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky. V súčasnosti sa to týka vybraných spojov do obcí Hažín, Koňuš, Kašov, Drahňov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Byšta, Vojka, Petrikovce, Bretka, Hincovce, Petrovo a Slančík.



Autobusy na zavolanie zaviedol KSK v spolupráci s dopravcami Arriva Michalovce a eurobus. Od 15. decembra 2019 do konca februára 2020 využilo túto službu na 17 spojoch celkovo 807 cestujúcich. Telefonicky si zachádzku autobusu objednalo 75 ľudí a 732 cestujúcich vystúpilo na zastávkach na zavolanie ako cieľovej stanici po zakúpení cestovného lístka.



„Vďaka zavedeniu tejto služby sme v prímestskej autobusovej doprave ušetrili 2093 kilometrov. Najmä pravidelní cestujúci ocenili, že sa doba jazdy skrátila celkovo o 2781 minút, čo je viac ako 46 hodín. Od marca 2020 bola služba autobusov na zavolanie obmedzená z dôvodu opatrení v prímestskej autobusovej doprave pre ochorenie COVID-19, no teraz je opäť k dispozícii v prázdninovom režime," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Ak nie je vopred hlásený nástup alebo nie je zakúpený lístok na zastávku na znamenie, vodič zachádzku nevykoná. KSK zároveň pripomína možnosť využívať víkendové zľavy v prímestskej autobusovej doprave pre rodiny s deťmi. Pri aktuálnom cenníku je to výhodné pri trasách dlhších ako 30 kilometrov.