Čerpanie peňazí z IROP v Košickom kraji vlani prekročilo 100 percent

Košice 25. januára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) dosiahol v roku 2021 čerpanie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 113 percent. Namiesto plánovaných šiestich miliónov eur, ktoré stanovilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, kraj napokon sprostredkoval na rozvoj regiónov takmer sedem miliónov eur. Informoval o tom v utorok Úrad KSK.



So spolufinancovaním žiadateľov celkové investície v kraji z IROP za rok 2021 predstavovali viac ako osem miliónov eur. Samosprávny kraj je sprostredkovateľským orgánom pre tento operačný program.



"Eurofondy sú významným zdrojom pre investície v našom kraji, pretože mestám a obciam pomáhajú zrealizovať projekty, na ktoré ich vlastná pokladnica nestačí. Kraj ako sprostredkovateľský orgán sa snaží túto cestu k peniazom z Bruselu čo najviac zjednodušiť. Naše úsilie prinieslo ovocie a už druhý rok po sebe sme preskočili cieľ, ktorý nám stanovilo ministerstvo," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



K úspešným žiadateľom patrilo mesto Michalovce. Vďaka peniazom z Bruselu tam zrekonštruovali odborné učebne v piatich základných školách, mesto získalo financie aj na regeneráciu medziblokových priestorov sídliska Západ. Zelené projekty pribudli cez IROP aj na Spiši. V Margecanoch realizovali projekt regenerácie vnútrobloku a v Krompachoch prebudovali vnútroblokové priestranstvo na workoutové ihrisko so zelenou infraštruktúrou. V Kluknave sa podarilo rozšíriť vodovod, ktorý vybudovala obec taktiež cez eurofondy. Peniaze podľa KSK putovali aj do ďalších škôl či do modernizácie prímestskej autobusovej dopravy v kraji.