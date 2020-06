Košický kraj chce obnoviť polikliniky aj z komerčného nájmu lekární

Košice 15. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) chce obnoviť budovy piatich zdravotníckych zariadení, ktoré má v majetku a slúžia ako polikliniky. Jedným zo zdrojov financovania ich obnovy má byť aj výber komerčného nájomného lekární v týchto poliklinikách. Cenu má určiť verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov. Informoval o tom v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka.



Ide o polikliniky Juh, Sever, Východ, Nad Jazerom a Staré mesto. V súčasnosti má s krajom uzatvorené nájomné zmluvy v daných priestoroch 11 lekární. Uzatvárali sa v minulosti bez obchodnej verejnej súťaže, vo väčšine prípadov na dobu piatich rokov. „Košický samosprávny kraj má od roku 2009 povinnosť podľa zákona o majetku vyšších územných celkov vytvárať súťažné prostredie. Tieto zmluvy však boli uzatvárané bez súťaže alebo iného transparentného výberu a následne rovnakým spôsobom boli predlžované dodatkami,“ uviedol Trnka. Takýto postup uzatvárania zmlúv kritizuje aj mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS), ktorá zauditovala niektoré zmluvy kraja. „Našim cieľom je zosúladiť tieto zmluvy so súčasným právnym stavom, uzatvárať ich transparentne a umožniť prihlasovať sa do súťaží tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá a prejavia o to záujem,“ konštatoval Trnka.



Poslanci Zastupiteľstva KSK budú preto na najbližšom rokovaní 29. júna rozhodovať o ukončení aktuálnych nájomných zmlúv. Následne má byť predložený návrh na vyhlásenie otvorenej obchodnej verejnej súťaže. Prihlásiť sa do nej budú môcť aj lekárnici, ktorí v súčasnosti v priestoroch sídlia. Pri ukončení nájomných zmlúv má kraj posudzovať aj zhodnotenie prenajatých priestorov a podmienky, za akých do nich investovali.



Aktuálna výmera priestorov, v ktorých sídlia lekárne, je podľa KSK približne 2340 metrov štvorcových, tržby lekární za rok 2019 predstavovali zruba 14,5 milióna eur. Ročné nájomné sa pohybovalo na úrovni 270.100 eur, čo sú necelé dve percentá z minuloročných tržieb. Kraj dostal začiatkom tohto roka dve ponuky na prenájom priestorov s cenou o takmer 118 percent vyššou. „Na základe predbežných ponúk vieme, že na trhu existuje dopyt po týchto priestoroch a iní záujemcovia vedia platiť za tých istých podmienok viac. Lekárne sú prevádzkované súkromnými obchodnými spoločnosťami založenými za účelom dosahovania zisku, ide teda o podnikanie ako komerčnú činnosť,“ pripomenul Trnka. K vypovedaniu zmlúv má dôjsť postupne s kontinuálnym zachovaním lekárnickej služby v poliklinikách. Kraj o návrhu so zástupcami všetkých 11 lekární predbežne rokoval na stretnutí začiatkom júna.



KSK sa už viackrát pokúšal získať financie na opravu budov polikliník tak, aby nezaťažil krajský rozpočet. Stalo sa tak aj vlani v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Podľa Trnku sa však ukázalo, že táto výzva riešila rekonštrukcie len čiastočne a stanovovala také podmienky, ktoré nedokázal splniť ani jeden samosprávny kraj. Predbežné odhady ukazujú, že na čiastočnú rekonštrukciu týchto zariadení treba približne šesť miliónov eur, a to najmä na opravy fasád, striech, rozvodov, výťahov, spoločných priestorov, sociálnych zariadení či na vybudovanie recepcií pri vstupoch.