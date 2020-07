Finančná výpomoc od vlády pôjde primárne na opravy ciest a mostov

Košice 16. júla (TASR) – Návratnú finančnú výpomoc vo výške 20 miliónov eur od vlády použije Košický samosprávny kraj (KSK) na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, opravy mostov aj ďalšie investície do svojho majetku. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK v reakcii na stredajšie (15. 7.) rozhodnutie vládneho kabinetu.



"V našom kraji je v rámci Slovenska najmenší počet diaľnic a rýchlostných ciest. Dokonca v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica nie je ani jeden kilometer ciest I. triedy. Celá dopravná záťaž sa tak presúva na cesty II. a III. triedy, ktoré spravuje Košický kraj. Intenzita dopravy presahuje na niektorých úsekoch až 15.000 vozidiel denne," povedal v tejto súvislosti predseda KSK Rastislav Trnka.



KSK vlastní takmer 2000 kilometrov ciest, pričom aktuálne je podľa samosprávy viac ako 390 kilometrov z nich v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Podobne sú na tom aj mosty. Kraj ich vlastní 658, hranicu svojej životnosti dnes dosahuje až 60 z nich. "Doposiaľ župa opravovala v priemere tri mosty za rok. V tomto roku prebieha alebo už bola ukončená rekonštrukcia siedmich mostov a s ďalšími sa čoskoro začne. Stále to však nie je dosť na to, aby boli všetky mosty v havarijnom stave čo najskôr opravené. Finančnú výpomoc od vlády chceme použiť aj na vykrytie týchto opráv, ktoré už sú viac než potrebné," uviedol Trnka.



Okrem cestnej infraštruktúry chce KSK použiť finančnú výpomoc aj na opravy a investície do svojho majetku v iných oblastiach. O získanie týchto finančných prostriedkov sa kraj podľa Trnku uchádzal opakovane už v minulosti. "Za bývalej vlády nám však nebolo vyhovené a žiadosti ani neboli posunuté na rokovanie vlády. Som rád, že politikárčenie vystriedal korektný prístup novej vlády v prospech reálnej pomoci ľuďom, pretože všetky finančné prostriedky použijeme pre obyvateľov nášho kraja," dodal.



Okrem KSK získal finančnú výpomoc aj Bratislavský a Trenčiansky kraj. Ostatným piatim krajom schválila finančné prostriedky ešte predchádzajúca vláda.