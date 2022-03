Košický kraj obnovuje most nad riekou Olšava

Košice 4. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) rekonštruuje 60-ročný most M207 nad riekou Olšava medzi obcami Olšovany a Ďurkov v okrese Košice-okolie. Na práce vyčlenil zo svojho rozpočtu takmer 194.000 eur. Rekonštrukcia by mala byť hotová do konca júla, sprevádzajú ju aj dopravné obmedzenia. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Most dlhý 22 metrov bol podľa KSK dlhodobo vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, nosná konštrukcia a jej oceľové časti boli skorodované a nefunkčné bolo aj jeho odvodnenie. S rekonštrukčnými prácami začali ešte vo februári.



Čo sa týka premávky, vedená je striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou.



Súčasťou rekonštrukcie bude odfrézovanie, búracie práce, odstránenie ríms, odbúranie vyrovnávacej vrstvy, vybudovanie novej vozovky a nových ríms a osadenie nových zvodidiel. Okrem iného upravia aj spodnú stavbu mosta, ktorú budú sanovať. Existujúce podpovrchové mostné závery nahradia novými. Pribudne tiež nová hydroizolácia a odvodnenie mosta. V rámci rekonštrukcie vykonajú aj terénne úpravy.



"Tento rok bude v Košickom kraji zrejme rokom rekonštrukcií mostov, celkovo chceme do cestnej infraštruktúry investovať približne 60 miliónov eur, čo je najviac v histórii župy. Dôvodom tejto finančnej injekcie je veľmi zlý stav ciest a najmä mostov, ktoré sa doslova rozpadávajú," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Aktuálne je podľa jeho slov v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave 48 percent mostov, ktoré majú v správe. "Znamená to, že približne každý druhý most si už dnes vyžaduje rekonštrukciu. Most pri obci Olšovany je jedným z tých, ktoré by sa nám v tomto roku malo podariť začať aj dokončiť zrekonštruovať," dodal s tým, že nebude posledný.