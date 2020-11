Na realizáciu kreatívneho centra získal Košický kraj 18 miliónov

Košice 8. novembra (TASR) – Takmer 18 miliónov eur získal Košický samosprávny kraj (KSK) na vybudovanie kreatívneho centra. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Anna Terezková, zmluvu s Ministerstvom kultúry SR na čerpanie financií z Integrovaného operačného programu (IROP) uzavrú v novembri a centrum by malo byť hotové do roku 2023.



"Ministerstvo kultúry SR pripravovalo výzvu na kreatívne centrá už od roku 2017, ale vyhlásiť sa ju podarilo až v decembri 2019. Žiadateľom tento proces výrazne skrátil lehotu na realizáciu kreatívnych centier. Hoci hrá čas proti nám, KSK vstupuje do projektu ambiciózne. Pracovali sme na ňom viac ako štyri roky a ako vidíme, potrebné je obzvlášť v čase pandémie, ktorej dôsledky výrazne zasiahli oblasť umenia a kultúry," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Na Kreatívne centrum Košického kraja by sa mal premeniť areál bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. V súčasnosti tam sídli nezávislé kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik.



Pripravovaný projekt zahŕňa podľa Terezkovej investície do už existujúcich budov, inovatívnych technológií a tiež ráta s výdavkami napríklad na školenia a individuálne poradenstvo. Rozvíjať budú tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, osôb v slobodnom povolaní, ako aj podnikateľov a ostatných subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.



V kreatívnom centre vzniknú otvorené pracovné dielne a otvorené inovačné ateliéry s prioritným zameraním na media art a dizajn, ale aj scénické či vizuálne umenie, remeslá a kultúrne dedičstvo. Súčasťou budú aj programy na podporu podnikania a rovnako aj aktivity na zvýšenie dopytu po kreatívnej tvorbe.



"Prepojením rôznych skupín odborníkov môžu vzniknúť nové podnikateľské nápady, ale aj vylepšenia, nové produkty a služby aj pre verejný sektor a obyvateľov Košického kraja," dodal Trnka.