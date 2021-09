Košický kraj podporí z dotačnej schémy desiatky projektov

Košice 25. septembra (TASR) – Sumu 133.000 eur prerozdelí Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci prvého kola výzvy dotačnej schémy. Podporu získalo dokopy 37 projektov. O dotáciu sa môžu uchádzať aj ďalší žiadatelia, druhé kolo trvá do 8. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Do prvého kola výzvy sa zapojili žiadatelia spolu so 73 projektmi, týkali sa oblasti ochrany životného prostredia, regionálneho rozvoja, športu a vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva či kultúry po celom kraji. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku projekty prvýkrát hodnotili odborníci aj krajskí poslanci. „Pri schvaľovaní mala preto dôležité slovo novovytvorená dotačná komisia. Vďaka krajskej podpore tak v Košickom kraji rozhýbeme hlavne šport. Obyvatelia všetkých vekových kategórií sa môžu tešiť na nové aj vylepšené športové atrakcie, zázemie pre mladých hokejistov, ale aj náučný chodník, hudobné a tvorivé aktivity pre mládež či nové bezpečnostné prvky, oddychové zóny a parky v obciach,“ povedal.



Zrealizovať sa má napríklad projekt multifunkčnej plochy pre in-line a zimné športy v obci Teplička na Spiši, workoutové ihrisko v Poľove či turisticko-vychádzková trasa Krížová v Gelnici. V obci Zlatá Idka majú využívať zrážkovú vodu, a to prostredníctvom jej zachytávania v retenčnej nádrži. Medzi schválenými projektmi je okrem iných aj realizácia oporného múru, ktorý pomôže uchovať prírodný unikát - vodopád v obci Hrhov. „Prostriedky z výzvy tiež pomôžu pri výstavbe pastoračného centra v Lastovciach neďaleko Trebišova. Rozvíjať mladé talenty zas pomôže finančná podpora medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov - Šengenský poludník a mnohé ďalšie projekty,“ dodáva KSK.



Úspešní žiadatelia mohli získať dotáciu v minimálnej výške 500 eur. Maximálna výška príspevku v prípade dotačnej schémy sa riadila alokáciami peňazí pre konkrétny okres, a to v závislosti od počtu obyvateľov. Keďže v prvom kole výzvy KSK neprerozdelil všetky alokované prostriedky, vyhlásil druhé kolo. Bližšie informácie k podaniu projektov na poskytnutie dotácie sú zverejnené na webovej stránke KSK.