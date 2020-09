Košický samosprávny kraj sa chce podieľať na národnom pláne obnovy

Košice 28. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) sa chce aktívne zapojiť do prípravy národného plánu obnovy, vďaka ktorému by malo Slovensko získať peniaze zo zdrojov Európskej únie na oživenie ekonomiky po pandémii COVID-19. Predseda KSK Rastislav Trnka v tejto súvislosti pripomína, že jednou z reforiem, ktorá by mala byť súčasťou plánu obnovy, je reforma verejnej správy.



"Pokiaľ by sa táto reforma mala týkať aj samospráv, je potrebné zapojiť do diskusie aj samosprávne kraje, nakoľko zatiaľ sme k rokovaniam prizvaní neboli. Aj preto apelujeme na vládu, aby pri príprave tak dôležitého dokumentu spolupracovala so samosprávnymi krajmi. Ponúkame praktický pohľad na infraštruktúrne projekty, ktoré dokážu zlepšiť ekonomiku v regiónoch," uviedol Trnka. Aby boli reformné opatrenia efektívne a mali z nich prospech občania, musia podľa neho ísť zdola nahor, teda z regiónov smerom k vláde. "Vládu preto budeme žiadať, aby do reformných tímov boli prizvaní regionálni zástupcovia, s cieľom pripraviť reformné opatrenia pre udržateľnú a zelenú transformáciu krajiny v prospech obyvateľov celého Slovenska," konštatoval.



Združenie samosprávnych krajov SK8 sa na svojom piatkovom (25. 9.) rokovaní rozhodlo adresovať vláde list za účelom zapojenia do diskusie o príprave tohto plánu. "Európska únia predpokladá pri zostavovaní Národného plánu obnovy a odolnosti spoluprácu národnej úrovne riadenia štátu s regionálnou úrovňou, čo znamená spoluprácu vlády so samosprávnymi krajmi. To sa momentálne nedeje, preto apelujeme na vládu, aby sa to zmenilo. V opačnom prípade môžeme o značnú časť týchto peňazí prísť," dodal Trnka.



Ako ďalej informoval Úrad KSK, gestorom pri príprave plánu Slovenska je Ministerstvo financií SR, ktoré by malo predbežný návrh reforiem zaslať Európskej komisii do 15. októbra spolu s návrhom rozpočtového plánu na rok 2021. Prijaté reformy, ktoré by mali byť v budúcnosti financované z tohto európskeho nástroja, by mali následne vo svojom území implementovať jednotlivé samosprávy.



Pre Slovensko je alokovaných 7,5 miliardy eur, pričom krajina by tieto finančné prostriedky mala čerpať v rokoch 2021 až 2027. Peniaze zo zdrojov EÚ by sa mali využiť na realizáciu reforiem a investícií, ktoré obnovia a posilnia odolnosť Slovenska a posunú krajinu vpred.