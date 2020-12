KSK si na rekonštrukciu mostov a cyklotrasy vezme úver 5 miliónov eur

Košice 14. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) si na rekonštrukcie mostov, ktoré sú v havarijnom stave, vezme bankový úver v sume päť miliónov eur. Schválilo to v pondelok Zastupiteľstvo KSK.



Financie v sume 4,5 milióna eur sú určené na rekonštrukciu ôsmich mostov a jedného priepustu, ďalších pol milióna eur je vyčlenený na projektovú dokumentáciu a výstavbu cyklistických komunikácií. Úver bude čerpaný najneskôr do konca roka 2023 s následným splácaním najneskôr do konca roka 2027.



"Košický samosprávny kraj nemá k dispozícii zdroje, z ktorých by vedel financovať tieto neočakávané investičné akcie. Potreba týchto investícií vznikla na základe obhliadok mostov a priepustov, a vyhodnotenia ich stavu ako havarijného, a z potreby výstavby cyklistických komunikácií," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Medzi plánovanými rekonštrukciami je päť mostov typu Vloššák, a to cez potok Čečanka za obcou Mokrance, cez záchytný kanál pred obcou Záhor, cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy, cez poľný kanál pred obcou Topoľany a cez miestny potok v Sečovciach. Ďalšími projektami sú opravy mostov cez Dolínsky potok na okresnej hranici Prešov – Spišská Nová Ves, cez kanál za obcou Zemplínska Široká a cez potok za obcou Slanec. Súčasťou investičných akcií je aj oprava priepustu P14200 na ceste II/533.