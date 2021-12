Po novom moste nad Hornádom pri Kysaku môžu premávať autá

Kysak 22. decembra (TASR) – Novopostavený most nad riekou Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina v okrese Košice-okolie v stredu predpoludním sprejazdnili. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú pre Košický samosprávny kraj (KSK) viac ako dva milióny eur, s výstavbou sa začalo v máji tohto roka.Pôvodný most tam pre havarijný stav uzavreli vlani v auguste, pričom v októbri toho roku došlo k jeho zrúteniu do rieky. Most je aktuálne pre motoristov v predčasnom užívaní. Prejdú po ňom osobné autá, nákladná aj autobusová doprava.Výstavbu skomplikovali podľa KSK zistené pochybenia pri stavbe pôvodného mosta v období socializmu, keď jeho stredová podpera pod hladinou rieky nebola založená na betónovom základe. Posunulo to harmonogram rekonštrukcie a zvýšilo pôvodný rozpočet takmer o 260.000 eur.povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že nový most je širší, vyšší a s vyššou nosnosťou ako pôvodný most a vydrží aj storočnú vodu.Dodávateľom stavby je spoločnosť Váhostav – SK, zmluvný termín na dokončenie projektu vrátane všetkých kolaudačných konaní je 29. apríla 2022. V užívaní je tak most o štyri mesiace skôr. Motoristi museli dosiaľ využívať ako obchádzku takmer trojkilometrový úsek popri Hornáde medzi osadou Sopotnica za Kysakom a Veľkou Lodinou. Táto trasa nebude uzatvorená, Správa ciest KSK ju však počas zimy nebude udržiavať.Presmerovanie premávky na nový most bolo možné po vydaní povolenia na predčasné užívanie stavby. Nový most je dvojpoľový, jeho dĺžka je 56 metrov a šírka 11 metrov. Zhotoviteľ bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať s prácami pod mostom. Dôjde k úprave terénu, odstráneniu kameniva z toku Hornádu, pribudne zjednocujúci náter na oporách mosta aj vodorovné dopravné značenie.