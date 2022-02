Košický kraj spustil výzvy na dotácie zelených a ďalších projektov

Košice 22. februára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) spustil v utorok novú výzvu v rámci svojho participatívneho rozpočtu. Žiadatelia sa môžu uchádzať o finančnú podporu na zelené projekty, vyčlenených je 100.000 eur. Zároveň kraj vyhlásil aj výzvu na poskytnutie dotácií predsedu KSK, určených je na to 500.000 eur, informoval Úrad KSK.



Po športových projektoch chce kraj zo svojho participatívneho rozpočtu podporiť zelené projekty. O tom, ktoré to budú, rozhodnú hlasovaním občania. Vzniknúť by tak mali napríklad vegetačné strechy, retenčné parkoviská či dažďové záhrady. Získať verejné financie môžu mestá, obce, neziskové organizácie či občianske združenia, ktoré svoje projekty zamerajú na ochranu životného prostredia, obnovu biodiverzity, realizáciu vodozádržných opatrení či zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.



Ochranu životného prostredia označuje KSK za jednu zo svojich priorít. "Opatrenia zamerané na obnovu biodiverzity sa snažíme realizovať aj vo vlastnej réžii, teraz k tomu chceme motivovať aj obyvateľov. V rámci hlasovania, ktoré bude spustené po výbere finálových projektov, sami rozhodnú, aké zelené projekty budú zrealizované a kam poputujú verejné financie," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Žiadatelia môžu svoje návrhy predkladať do 21. marca. Po uplynutí termínu budú projekty kontrolované po formálnej a obsahovej stránke. Za tie, ktoré prejdú kontrolou, budú môcť obyvatelia kraja verejne hlasovať.



Výška finančného príspevku pre jednotlivé regióny sa bude odvíjať od počtu ich obyvateľov. Najviac získa Abov, a to 40.000 eur, nasleduje Zemplín – 30.000, Spiš – 20.000 a Gemer – 10.000 eur. Projekty by mali byť ukončené do 31. októbra.



V rámci dotácií predsedu KSK sa žiadatelia môžu uchádzať o prostriedky projektmi z oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania, výchovy a športu, sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, ľudských práv a slobôd, ako aj z oblasti kultúry a duchovných hodnôt. Úspešní uchádzači môžu na svoj projekt získať dotáciu od 500 do 10.000 eur. Aj tieto projekty musia byť zrealizované do konca októbra.



Informácie týkajúce sa participatívneho rozpočtu a dotácií sú zverejnené na úradnej tabuli web.vucke.sk v sekcii povinné informácie a v podsekcii dotácie.