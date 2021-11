Demolácia mosta za Stretavou bola zahájená

Košice 16. novembra (TASR) – Po tom, čo Košický samosprávny kraj (KSK) koncom októbra sprejazdnil náhradné premostenie cez potok Čierna voda pri obci Stretava v okrese Michalovce, začal práce na demolácii poškodeného mosta M4356. Výstavbu nového plánuje KSK na jar, prejazdný by mal byť v lete budúceho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



"Zhotoviteľ odstráni celú nosnú konštrukciu, ktorú tvorí 30 nosníkov typu Vloššák. Jednotlivé nosníky budú demontované, prípadne mechanicky odbúrané," priblížila s tým, že predpokladané množstvo sutiny, ktorá pri demolácii vznikne, predstavuje viac ako 1140 ton. Medziľahlé podpery by mali byť zachované, v rámci rekonštrukcie dôjde k ich zosilneniu tak, aby sa zvýšila zaťažiteľnosť mosta.



S výstavbou nového mosta má zhotoviteľ začať v jarných mesiacoch. "Pôvodné nosníky typu Vloššák nahradia prefabrikované nosníky. Rekonštrukciou prejde aj spodná stavba a vybudovaný bude nový mostný zvršok," ozrejmila Terezková s tým, že šírkové parametre mosta by mali ostať zachované. Napredovanie prác bude závisieť od poveternostných podmienok, KSK však predpokladá, že nový most bude prejazdný v letných mesiacoch 2022.



Do doby výstavby nového mosta majú motoristi pocítiť obmedzenie dopravy v oblasti len v "minimálnej miere". Náhradné premostenie bude plne prejazdné. "Najmä nákladná doprava nemusí v zimných mesiacoch úsek obchádzať po náhradných trasách," skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka. Premostenie je prejazdné pre osobné autá, autobusy, nákladnú dopravu do 35 ton a chodcov. Premávka je na ňom vedená striedavo, riadi ju svetelná signalizácia. "Maximálna rýchlosť jazdy je pri prejazde týmto úsekom z dôvodu bezpečnosti znížená na 30 kilometrov za hodinu," doplnila Terezková.