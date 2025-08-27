< sekcia Ekonomika
Kto by vám najviac zhodnotil investíciu?
Nvidia prekonala Big Tech konkurenciu s rastom vyše 1 200 %
Autor OTS
Bratislava 27. augusta (OTS) - Spoločnosť Nvidia sa v uplynulých piatich rokoch stala neprehliadnuteľným fenoménom – a to nielen pre technologických nadšencov, ale aj pre investorov. Podľa údajov platformy TradingView dosiahla od augusta 2020 do augusta 2025 nárast hodnoty akcií o neuveriteľných +1246 %. Fintree v spolupráci s RoboMarkets Deutschland pripravil rebríček výkonnosti tzv. Big Tech 6 – najvýznamnejších amerických technologických titulov.
Nvidia: z výrobcu grafických kariet k lídrovi AI revolúcie
Päťročné obdobie (2020–2025) prinieslo zásadné posuny vo vnímaní technológií. Nvidia, kedysi známa najmä hráčskej komunite, sa transformovala na globálneho lídra v oblasti umelej inteligencie a dátových centier. Jej čipy dnes poháňajú všetko – od AI modelov cez autonómne vozidlá až po výkonné servery.
Dopyt po čipoch, ktoré umožňujú trénovanie a prevádzku AI modelov (vrátane generatívnej AI ako ChatGPT či Gemini), vystrelil trhovú hodnotu firmy do stratosféry. Investori, ktorí rozpoznali tento trend včas, dnes evidujú viac než 12-násobné zhodnotenie svojich investícií.
Ako si viedli ostatní? Meta a Alphabet prekvapili, Amazon sklamal
Zvyšok technologickej šestky sa tiež zväčša zhodnocoval, no s výrazne nižšou dynamikou. Meta Platforms (META) prekonala očakávania s rastom +156 %, a to aj napriek prechodnému poklesu v roku 2022 spôsobenému kritikou stratégie metaverza. Vďaka obratu k efektivite, AI a monetizácii Reels sa Meta vrátila na rastovú trajektóriu.
Alphabet (GOOGL), materská spoločnosť Googlu, si pripísala +152 %, ťažiac najmä z cloudových služieb a integrácie AI do svojich produktov. Microsoft (MSFT) s rastom +121 % si držal stabilnú výkonnosť, pričom sa profiloval ako najviac „B2B“ orientovaný hráč s úspešnou akvizíciou Activision Blizzard a rozvojom AI partnerstva s OpenAI.
Naopak, Apple (AAPL) a najmä Amazon (AMZN) skončili na chvoste rebríčka. Apple síce profituje zo silného ekosystému, no čelí stagnujúcemu rastu predajov a regulačným tlakom. Amazon s len +37,79 % rastom za 5 rokov zaostal najviac – trpí nízkymi maržami, preinvestovaním počas pandémie a spomalením e-commerce trhu.
TOP 6 technologických akcií podľa 5-ročného zhodnotenia (08/2020 – 08/2025)
Zdroj: TradingView
Poradie Ticker Spoločnosť Zhodnotenie
1. NVDA Nvidia +1246,43 %
2. META Meta Platforms +156,12 %
3. GOOGL Alphabet +152,43 %
4. MSFT Microsoft +121,11 %
5. AAPL Apple +82,64 %
6. AMZN Amazon +37,79 %
Zamyslenie: Koho by ste si vybrali dnes?
Pri spätnom pohľade sa výber „správneho koňa“ javí ako jednoduchý. No pri investovaní je vždy kľúčové poznať fundamenty, odhadnú trendy a mať trpezlivosť. Nvidia bola pred piatimi rokmi pre mnohých len „výrobcom grafických kariet“. Dnes je symbolom AI revolúcie. A práve preto je dôležité diverzifikovať, sledovať vývoj a byť otvorený novým sektorom.
RoboMarkets – moderný prístup k dlhodobému investovaniu
RoboMarkets Deutschland poskytuje investorom prístup k viac ako 1000 reálných akcií a ETF z USA, EU, VB a Švajčiarska vrátane výše zmíněné Big Tech akcie, ETF nebo indexom. Svoju ponuku inštrumentov neustále rozšíruje. Obchodná platforma umožňuje jednoduché a transparentné investovanie s nízkymi poplatkami a profesionálnymi nástrojmi.
V spolupráci s partnerom Fintree prináša RoboMarkets Deutchland nielen technické riešenia, ale aj edukáciu a podporu pre tých, ktorí chcú budovať svoj finančný majetok premyslene, dlhodobo a s prehľadom.
Prevádzkovateľ platformy RoboMarkets uvádza, že jeho informácie nepredstavujú investičné poradenstvo, a poskytuje klientom dôležitý dokument s názvom Upozornenie na riziká. RoboMarkets upozorňuje, že investovanie zahŕňa riziko straty kapitálu.
Zdroj dát: TradingView, 5-ročná výkonnosť k 21. augustu 2025
Kontakt pre médiá: Fintree Media Relations - info@fintree.cz
