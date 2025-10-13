< sekcia Ekonomika
Kto daruje jedlo, daruje nádej: Zbierka Pomáhame potravinami štartuje
Jedno euro či balenie cestovín, aj takto môžete pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Potravinová zbierka je späť v Kauflande, pridáte sa?
Autor OTS
Bratislava 13. októbra (OTS) - Aj u vás doma sa čas po návrate z práce a zo školy začína otázkou – čo bude dnes na večeru? Niekedy to vyhrajú špagety s paradajkovou omáčkou, inokedy len ľahká omeleta alebo si rodinné osadenstvo vyberie palacinky. Často sa rozhodujeme podľa toho, kto má na čo chuť a čo sa rýchlo uvarí, no vždy sa dá vymyslieť jedlo, ktoré čo najskôr zaženie hlad.
Sú však domácnosti, v ktorých to nie je samozrejmosť. Pre mnohé rodiny nie je jedlo otázkou chuti, ale najmä obáv, či v chladničke ešte niečo zostalo. Podľa prieskumu EU SILC čelilo na Slovensku chudobe v roku 2024 takmer 980-tisíc obyvateľov. Až 39 percent Slovákov si zároveň nemôže ani každý druhý deň dopriať jedlo s mäsom, rybou alebo adekvátnou náhradou. Teplý obed či večera sa tak stávajú vzácnosťou. Doslova luxusom.
Aj preto Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom spúšťa tradičnú charitatívnu zbierku Pomáhame potravinami, ktorej jesenná časť prebieha od 16. do 22. októbra 2025 v každej z predajní Kaufland po celom Slovensku. Zapojiť sa do nej môžete tak, že pri svojom bežnom nákupe vložíte do košíka napríklad balíček ryže, múky či strukovín navyše a po zaplatení trvanlivé výrobky odložíte do špeciálne označených košov za pokladničnou zónou. Alebo chcete radšej pomôcť finančne, kúpou symbolického červeno-bieleho odznaku v hodnote jedného eura?
V prvý deň zbierky, teda 16. októbra, vám v predajniach Kauflandu pomôžu aj dobrovoľníci
„Spolupatričnosť pre našich zákazníkov nie je len prázdnou frázou. Či už do zbierky venujú trvanlivé potraviny alebo si kúpia symbolický odznak v hodnote jedného eura, dokážu tým pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zložitej životnej situácií. V čase rastúcich životných nákladov si o to viac vážime ochotu každého jedného zákazníka, ktorý do potravinovej zbierky prispeje,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Verili by ste, že od roku 2014 priniesla zbierka Pomáhame potravinami už vyše 486 ton trvanlivých potravín? Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža z nich vyskladali vyše 27-tisíc balíčkov, ktoré si našli svoje miesto u ľudí v hmotnej núdzi či viacpočetných rodín s malými deťmi. Smerujú však aj k rodičom samoživiteľom alebo k osamelým seniorom po celom Slovensku.
Emília Macsiczová, riaditeľka Územného spolku SČK Bratislava – okolie, potvrdzuje, že takáto pomoc dokáže rodinám priniesť úľavu. Tak ako seniorke, ktorá sama vychováva 16-ročného vnuka. Žije zo 600 eur mesačne, z ktorých musí pokryť všetky výdavky na domácnosť aj náklady na športujúceho tínedžera. Balíčky, ktoré s radosťou prijíma, pre ňu znamenajú viac než len jedlo. Je v nich pocit, že v tom nie sú sami, a tiež možnosť pripraviť dospievajúcemu vnukovi plnohodnotnú večeru.
Do zbierky sú na darovanie najvhodnejšie trvanlivé potraviny
„Naša organizácia denne vidí, že tí najzraniteľnejší stoja každý mesiac pred ťažkou voľbou - kúpou potravín, liekov alebo úhradou nákladov na bývanie. Aj vďaka Kauflandu a solidarite jeho zákazníkov im dokážeme poskytnúť okamžitú pomoc. Zároveň si uvedomujeme, že narastá počet ľudí, ktorí takúto pomoc potrebujú a ubúda tých, ktorí si môžu dovoliť prispieť. Veríme však v silu spolupatričnosti, lebo to nie je len materiálna podpora, ale aj signál nádeje v náročných časoch,“ zdôrazňuje Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.
Aj v 13-tej zbierke organizovanej v spolupráci so Slovenským Červeným krížom vyzerá takáto pomoc ľahšie než sa zdá. Stačí v predajniach obchodného reťazca v týždni od 16. do 22. októbra venovať akúkoľvek trvanlivú potravinu alebo si pri pokladni zakúpiť symbolický odznak za jedno euro. Lebo aj to, čo je pre niekoho drobnosť, pre inú domácnosť môže znamenať plný tanier. Áno, aj vaše jedno euro má silu do rodín v núdzi priniesť teplú večeru a rozhodnúť, že deti od stola neodídu hladné. Tak čo, pridáte sa? Vidíme sa v Kauflande.
