Kto je kráľom slovenského piva? Pivná korunka 2026 pozná víťazov
V spotrebiteľsky najobľúbenejších kategóriách svetlých ležiakov prvenstvá v kategórii filtrovaných pív putovali do Hurbanova.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Najlepšie slovenské pivá roku 2026 vyhlásili vo štvrtok (28. 5.) v Bratislave na galavečere 19. ročníka súťaže Slovenská pivná korunka (SPK). V 12 kategóriách súťažil rekordný počet 44 pivovarov zo Slovenska, ktoré prihlásili 244 súťažných vzoriek, najviac v histórii súťaže. Na podujatí ocenili za mimoriadny prínos aj osobnosti pivovarníctva a sladovníctva. Uviedol to Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS), ktoré súťaž organizuje.
„Slovensko má silnú komunitu pivovarníkov, ktorí po celej krajine dennodenne dokazujú svoje majstrovstvo pri varení piva. Napriek náročnej situácii na trhu je na Slovensku stále dosť ľudí s vášňou a odhodlaním, o čom svedčí aj najviac prihlásených pivovarov a vzoriek za dve desaťročia súťaže. Kvalitu a rozmanitosť slovenského piva bude môcť verejnosť ochutnať na Festivale Slovenskej pivnej korunky 5. - 6. júna na Námestí slobody v Bratislave. Zúčastní sa na ňom rekordný počet 19 domácich pivovarov z celej krajiny, čo je tiež najviac v histórii,“ spresnil Machalík.
V spotrebiteľsky najobľúbenejších kategóriách svetlých ležiakov prvenstvá v kategórii filtrovaných pív putovali do Hurbanova. Heineken Slovensko získal zlaté korunky za filtrovanú desiatku Corgoň 10 % a filtrovanú dvanástku Corgoň 12 %. Najlepšiu svetlú nefiltrovanú desiatku uvarili v Nitrianskom Pravne, v Pivovare Galgenberg, a to Galgenberg 10°. Zlato za nefiltrovanú svetlú dvanástku vyhral galantský Remeselný pivovar Galgan s pivom GAlileom XXVI. Skalický pivovar Špicer navaril najlepšiu slovenskú IPU NEenomIPA. Kategóriu kyslé pivá ovládol bratislavský Pivovar Shenk a Pivo S #6., zlato medzi pšeničnými pivami si odniesol Žltý kabát 12,5° od Pivovaru Franz z Lučenca.
Jednotka v kategórii miešané nealkoholické nápoje typu radler pochádza z Hurbanova, a to Zlatý Bažant Radler 0,0 % Citrón, Baza, Mäta od Heineken Slovensko. Porota v kategórii nealkoholických pív v tomto roku ocenila ako najlepšie Nilio Great Warrior od Pivovaru Nilio z Liptovského Mikuláša.
Na galavečere 19. ročníka SPK si poďakovanie a ocenenie za celoživotný prínos v odbore odniesli osobnosti slovenského pivovarníctva a sladovníctva Helena Frančáková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Martin Mäsiar z Trnavskej sladovne Lycos Malt a Jaroslav Potočný z Plzeňského Prazdroja Slovensko.
Slovenskú pivnú korunku organizuje SZVPS pod odbornou taktovkou Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave a so záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva hospodárstva SR.
SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % slovenského piva, 100 % slovenského sladu a 100 % slovenského chmeľu. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva The Brewers of Europe.
