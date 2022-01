Kto je najlepší zamestnávateľ na Slovensku? JTI

Bratislava 20. januára (OTS) - Certifikáciu Top Employer pritom na Slovensku získala už štvrtýkrát. JTI tiež ako jedna z mála jedenástich spoločností sveta získala certifikáciu Global Top Employers, a to už ôsmykrát za sebou.



Prečo je JTI najlepším zamestnávateľom na Slovensku? V roku 2020 napríklad ako jedna z prvých spoločností umožnila zamestnancom pracovať celkom flexibilne tak, aby skutočne mohli uprednostniť zdravie svoje a svojich blízkych. Hospodárske výsledky spoločnosti sa pritom po tejto zmene len zlepšili a JTI je suverénne najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou vo svojom odbore.



„Dokonca ‚nový normál‘ preto bude 50 percent času home-office, 50 percent času v kancelárii,“ vysvetľuje Yelena Yugova, riaditeľka People & Culture pro Česko, Maďarsko a Slovensko. „Pandémia Covid-19 nabúrala typicky kancelársku kultúru, ktorá spájala prácu s konkrétnym miestom. Všetky tieto kroky vychádzajú z presvedčenia, že najlepšie pracovné prostredie vytvára flexibilita a rešpekt k individuálnym potrebám.“



“Fantastický rast na Slovensku sme dosiahli vďaka našim oddaným a motivovaným zamestnancom. Sú hnacou silou našich úspechov, preto poskytujeme tie najlepšie iniciatívy, aby sme zabezpečili, že sa naši zamestnanci budú cítiť podporovaní, ale zároveň v bezpečí – bez ohľadu na to, v akej fáze svojho súkromného alebo pracovného života sa nachádzajú,” hovorí Márton Pataki, country manager Slovakia.



Spoločnosť JTI tak napríklad tiež poskytuje zamestnancom minimálne 20 týždňov plne platenej rodičovskej dovolenky – bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo to, akým spôsobom sa rodičom stanú. Novinka funguje od januára 2021 a platí na celom svete. „Predovšetkým muži sa stále môžu cítiť stigmatizovaní, keď si chcú vziať čas mimo svojej kariéry, aby sa mohli venovať rodine. Toto chceme zmeniť pre mužov i pre ženy, vrátane tých na manažérskych pozíciách. Naše pravidlá podporujú všetkých rodičov, ich životné voľby a životný štýl,“ hovorí Y. Yugova.



JTI ide príkladom taktiež v rovnakom prístupe k LGBTI+ komunite a prostredníctvom iniciatívy PRIDE pomáha vytvárať bezpečný priestor, vytvára príležitosti na vzájomné stretávanie sa a porozumenie. Okrem toho cez program TOGETHER podporuje rovnosť príležitostí pre ženy a mužov.



„Je pre nás obrovskou cťou, že sme opäť získali certifikáciu od Top Employers Institute. Naši ľudia sú stredobodom všetkého, čo robíme, a preto sa im snažíme ponúknuť to najlepšie možné pracovné prostredie. Je pre nás nanajvýš dôležité dať našim viacej než 40 000 kolegom príležitosť rásť a poskytnúť im optimálne podmienky a podporu pri napĺňaní ich potenciálu,“ uviedol Howard Parks, viceprezident spoločnosti JTI pre People & Culture.



Na Slovensku JTI zamestnáva 70 ľudí; v celkom klastri, ktorý združuje Česko, Maďarsko a Slovensko, dohromady pracuje 340 ľudí. I v týchto krajinách JTI, opakovane, získala certifikáciu pre najlepšieho zamestnávateľa.