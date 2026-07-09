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Kto má častejšie na starosti rodinné financie? Prieskum ukázal TOTO
Ženy dajú pri rozhodovaní o investíciách viac na osobný kontakt.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Ženy na Slovensku často nechávajú rozhodovanie o peniazoch v domácnosti na svojich partnerov. Iba 37,9 % žien totiž tvrdí, že majú na starosti rodinné financie a investície. V prípade mužov je to 55,1 %. Vyše 40 % žien zároveň priznáva, že sa o peniazoch radia s partnerom, muži tak robia iba v 30 % prípadov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre online investičnú platformu Portu, na ktorom za zúčastnilo 1535 respondentov. Ostatní opýtaní buď žijú sami, prípadne rodinný rozpočet nemajú a každý z partnerov si finančné otázky rieši sám.
Ženy ako investorky pritom dokážu byť úspešné, potrebujú však prekonať úvodnú bariéru, ktorá najčastejšie tkvie v samotnom rozhodnutí začať investovať, zhodnotila analytička Wood & Company Eva Sadovská. „Ak sa už do investovania pustia, ukazuje sa, že často dokážu postupovať lepšie než muži. Sú trpezlivejšie, nereagujú zbytočne na výkyvy trhov, nesnažia sa špekulovať na rasty a pády. V investovaní nevidia cestu k rýchlemu zbohatnutiu, preto zbytočne neriskujú. Častejšie vedia, na čo šetria a ak si nie sú s niečím isté, neboja sa požiadať o radu. Touto radou sa následne zvyknú aj riadiť, čo u mužov nie je vždy samozrejmosťou,“ vysvetlila.
Problémom sú však podľa nej horšie vedomosti žien o investíciách a ich nižšie sebavedomie. Podľa tohtoročných výsledkov Indexu investičnej gramotnosti dosiahli muži úroveň 105,4 bodu, kým ženy rovných 80 bodov. Za neskúseného či vôbec neznalého investora sa považuje 65 % žien a 50 % mužov.
„Nižšie sebavedomie žien sa prejavuje aj na samotných výsledkoch investičného indexu. Ak si totiž ženy nie sú v odborných otázkach úplne isté odpoveďou, oveľa častejšie než muži zakliknú možnosť ´neviem´. Keď sme ju z dotazníka pokusne vypustili, predtým neisté ženy odpovedali správne a rozdiel medzi nimi a mužmi sa radikálne znížil. Aj to poukazuje na fakt, že ženy sú na seba často príliš prísne a zbytočne o sebe pochybujú,“ konštatovala Sadovská.
Faktom tiež je, že ženy investujú menej ako muži, bez ohľadu na to, či sa tak deje pravidelne alebo na príležitostnej báze. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že peniaze investovaním zhodnocuje 62,8 % mužov, ale len 52,4 % žien. Zároveň iba 16,9 % mužov neinvestuje a ani s tým neplánuje začať, kým u žien je to 26,8 %.
Ženy dajú pri rozhodovaní o investíciách viac na osobný kontakt. Viac ako muži sa totiž podľa prieskumu spoliehajú na rady bankových a finančných poradcov, či na rodinu a priateľov. Muži viac dajú na odborné weby a publikácie, podcasty či umelú inteligenciu.
„Na tom, že ženy sa viac spoliehajú na osobnú radu, nie je nič zlé. To za predpokladu, ak sa o investíciách radia s odborníkmi, prípadne ľuďmi, ktorí sa v investovaní vyznajú. Horšie by bolo, ak by verili napríklad influencerom na sociálnych sieťach, ktorí nie vždy podávajú svojmu publiku korektné informácie. To sa však podľa prieskumu deje iba zriedka a zodpovedný prístup žien potvrdzujú aj naše skúsenosti,“ doplnila analytička Portu Anna Kortusová.
Ženy ako investorky pritom dokážu byť úspešné, potrebujú však prekonať úvodnú bariéru, ktorá najčastejšie tkvie v samotnom rozhodnutí začať investovať, zhodnotila analytička Wood & Company Eva Sadovská. „Ak sa už do investovania pustia, ukazuje sa, že často dokážu postupovať lepšie než muži. Sú trpezlivejšie, nereagujú zbytočne na výkyvy trhov, nesnažia sa špekulovať na rasty a pády. V investovaní nevidia cestu k rýchlemu zbohatnutiu, preto zbytočne neriskujú. Častejšie vedia, na čo šetria a ak si nie sú s niečím isté, neboja sa požiadať o radu. Touto radou sa následne zvyknú aj riadiť, čo u mužov nie je vždy samozrejmosťou,“ vysvetlila.
Problémom sú však podľa nej horšie vedomosti žien o investíciách a ich nižšie sebavedomie. Podľa tohtoročných výsledkov Indexu investičnej gramotnosti dosiahli muži úroveň 105,4 bodu, kým ženy rovných 80 bodov. Za neskúseného či vôbec neznalého investora sa považuje 65 % žien a 50 % mužov.
„Nižšie sebavedomie žien sa prejavuje aj na samotných výsledkoch investičného indexu. Ak si totiž ženy nie sú v odborných otázkach úplne isté odpoveďou, oveľa častejšie než muži zakliknú možnosť ´neviem´. Keď sme ju z dotazníka pokusne vypustili, predtým neisté ženy odpovedali správne a rozdiel medzi nimi a mužmi sa radikálne znížil. Aj to poukazuje na fakt, že ženy sú na seba často príliš prísne a zbytočne o sebe pochybujú,“ konštatovala Sadovská.
Faktom tiež je, že ženy investujú menej ako muži, bez ohľadu na to, či sa tak deje pravidelne alebo na príležitostnej báze. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že peniaze investovaním zhodnocuje 62,8 % mužov, ale len 52,4 % žien. Zároveň iba 16,9 % mužov neinvestuje a ani s tým neplánuje začať, kým u žien je to 26,8 %.
Ženy dajú pri rozhodovaní o investíciách viac na osobný kontakt. Viac ako muži sa totiž podľa prieskumu spoliehajú na rady bankových a finančných poradcov, či na rodinu a priateľov. Muži viac dajú na odborné weby a publikácie, podcasty či umelú inteligenciu.
„Na tom, že ženy sa viac spoliehajú na osobnú radu, nie je nič zlé. To za predpokladu, ak sa o investíciách radia s odborníkmi, prípadne ľuďmi, ktorí sa v investovaní vyznajú. Horšie by bolo, ak by verili napríklad influencerom na sociálnych sieťach, ktorí nie vždy podávajú svojmu publiku korektné informácie. To sa však podľa prieskumu deje iba zriedka a zodpovedný prístup žien potvrdzujú aj naše skúsenosti,“ doplnila analytička Portu Anna Kortusová.