Kto nezačne s dekarbonizáciou teraz, nebude mať o pár rokov biznis

Bratislava 28. októbra (OTS) - Globálne otepľovanie a zmena klímy už nie sú iba všeobecné pojmy, ale naša každodenná realita. Podľa platnej Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152 z roku 2005 sa vykurovacia sezóna začína spravidla 1. septembra. Tohtoročný začiatok septembra denná teplota vzduchu na najteplejších miestach Slovenska atakovala 35 stupňov Celzia. Čo bolo pre nás pred pár rokmi nepredstaviteľné, je dnes realitou.Závažný problém zmeny klímy sa v súčasnosti rieši na úrovni Európskej únie a členských štátov a jednou z možných ciest je dekarbonizácia.Náročný cieľ si žiada náročné riešenia. A preto sme v súčasnosti svedkami masívnej diskusii o dekarbonizácií v energetike, naprieč všetkými sektormi v našom hospodárstve.Spoločnosti si uvedomujú, že ak chcú už o pár rokov splniť svoje dekarbonizačné KPI, musia začať čo najskôr. Avšak keďže často ide dlhodobé investičné rozhodnutia, môže byť pre ne náročné vybrať si vhodné dekarbonizačné opatrenia. A to najmä s prihliadnutím na nedostatok skúseností, odborných znalostí a s tým súvisiaci neistý výsledok a návratnosť investícií.A venovať jej dostatok času a úsilia. Pretože zle nastavená stratégia ich k cieľu nepriblíži, práve naopak.1. Dekarbonizačné ciele2. Analýzu súčasného stavu prevádzky3. Návrh vybraných dekarbonizačných opatrení4. Spôsob financovania, investičný plán5. Časový plán realizácie6. Plán dodávok energie7. Zabezpečenie efektívnej prevádzkyAj keď majú spoločnosti nastavenú dekarbonizačnú stratégiu, stále môžu mať pochybnosti a čeliť prekážkam, ktoré im nedovoľujú naplno začať s jej realizáciou.Jedno z najčastejších prekážok môže byťKeďže si uvedomujeme, že klienti uprednostňujú investovanie prostriedkov do vlastného core biznisu, ponúkame im v rámci partnerstva možnosť spolufinancovania projektov prostredníctvom PPA (Power Purchase Agreement) a TPA (Thermal Purchase Agreement).Častokrát sa stretávame s tým, že klienti nevedia realizovať energetické dekarbonizačné opatrenia, pretože. Tento problém obyčajne vyrieši spolupráca so stabilným partnerom, ktorý disponuje vlastnými odbornými tímami od návrhu, realizácie až po prevádzku energetických zariadení.Posledným problémom môže byť. A keďže dekarbonizačné projekty sú finančne, časovo a realizačne náročné, výber dodávateľa riešení je kľúčový. V prípade spolupráce nastavenej na desiatky rokov už hovoríme skôr o partnerstve. Podmienky projektu, vzhľadom na rozvoj technológií a zmenu klímy, sa môžu počas rokov meniť, a preto je dôležité spolupracovať so stabilným partnerom, ktorý poskytuje komplexné dlhodobé riešenia a vie flexibilne reagovať na možné zmeny.Zo skúsenosti vieme, že klienti svoje KPI dosiahnu iba kombináciou viacerých riešení, ktoré im navyše pomôžu:• zvýšiť energetickú efektívnosť,• znížiť náklady na energie,• redukovať CO₂• a naštartovať cirkulárnu ekonomiku.A keď hovoríme o opatreniach, máme na mysli najmä využitie obnoviteľných zdrojov energie, akými sú:• Fotovoltika• Biomasa• Tepelné čerpadlá• Batériové úložisko• Kogenerácia• Biometán• Bioplyn• Vodík• Vietor ENGIE , ako popredný medzinárodný hráč, sa v oblasti energetiky pohybuje už desiatky rokov. Rozumieme potrebám našich klientov v oblasti dekarbonizácie, pretožeOkrem praktických skúseností, odborných znalostí a desiatok referenčných projektov, navyše vlastníme prevádzky a zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Na energetiku sa pozeráme ako na celok a poskytujeme komplexné, nie iba čiastkové, riešenia. Zameriavame sa na strategické partnerstvá a plnenie dlhodobých dekarbonizačných cieľov.Našim klientom pomáhame stať sa aktívnymi hráčmi na trhu s energetikou a užívať výhody, ktoré z toho plynú.Ak vás táto téma zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, kontaktujte nás: obchod.sk@engie.com