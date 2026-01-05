< sekcia Ekonomika
Ktorá krajina v EÚ mala najlacnejší alkohol? Zverejnili štatistiku
Najviac za nealkoholické nápoje platili v októbri v Lotyšsku, a to o 46 % viac oproti priemeru EÚ.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 5. januára (TASR) - Najnižšie ceny alkoholických nápojov v rámci Európskej únie boli v októbri v Taliansku a Nemecku. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil nemecký spolkový štatistický úrad Destatis. Úrad poukázal na to, že alkohol bol v Nemecku o 14 % lacnejší v porovnaní s priemerom za celú Úniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najlacnejšie víno, pivo a liehoviny mali v rámci EÚ v Taliansku, kde boli ich ceny o 19 % nižšie ako priemer EÚ. Najdrahší alkohol mali vo Fínsku, kde boli jeho ceny o 110 % vyššie ako priemer Únie. Nasledovalo Dánsko s cenami 23 % nad priemerom a Belgicko s cenami 13 % nad priemerom bloku.
Ceny nealkoholických nápojov boli v októbri v Nemecku len o 2 % nižšie v porovnaní s priemerom za celú Úniu. Najlacnejšie boli v Taliansku. Najviac za nealkoholické nápoje platili v októbri v Lotyšsku, a to o 46 % viac oproti priemeru EÚ. Dôvodom je lotyšská daň z cukru.
