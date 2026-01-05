Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 5. január 2026Meniny má Andrea
< sekcia Ekonomika

Ktorá krajina v EÚ mala najlacnejší alkohol? Zverejnili štatistiku

.
Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Najviac za nealkoholické nápoje platili v októbri v Lotyšsku, a to o 46 % viac oproti priemeru EÚ.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Frankfurt nad Mohanom 5. januára (TASR) - Najnižšie ceny alkoholických nápojov v rámci Európskej únie boli v októbri v Taliansku a Nemecku. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil nemecký spolkový štatistický úrad Destatis. Úrad poukázal na to, že alkohol bol v Nemecku o 14 % lacnejší v porovnaní s priemerom za celú Úniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Najlacnejšie víno, pivo a liehoviny mali v rámci EÚ v Taliansku, kde boli ich ceny o 19 % nižšie ako priemer EÚ. Najdrahší alkohol mali vo Fínsku, kde boli jeho ceny o 110 % vyššie ako priemer Únie. Nasledovalo Dánsko s cenami 23 % nad priemerom a Belgicko s cenami 13 % nad priemerom bloku.

Ceny nealkoholických nápojov boli v októbri v Nemecku len o 2 % nižšie v porovnaní s priemerom za celú Úniu. Najlacnejšie boli v Taliansku. Najviac za nealkoholické nápoje platili v októbri v Lotyšsku, a to o 46 % viac oproti priemeru EÚ. Dôvodom je lotyšská daň z cukru.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika