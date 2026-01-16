< sekcia Ekonomika
Ktorý kamenný slovenský obchod bude TOP predajňou roka 2025?
Michelinská hviezda je zárukou kvality v gastronómii. Ocenenie Visa Slovak Top Shop získavajú len hviezdy medzi kamennými predajňami.
Bratislava 16. januára (OTS) - Keďže úvod roka patrí bilancii a rebríčkom roka minulého, pozrite sa na to najlepšie čo ponúka maloobchod na Slovensku. Koho a kde sa oplatí navštíviť? Ktorý obchod bude TOP za rok 2025? Víťaza Ceny verejnosti môžete ovplyvniť aj vy!
Aj vami nominované predajne navštívia skúsení inšpektori spoločnosti ppm factum, ktorí inkognito nakupujú a zapisujú si postrehy. Reporty vyhodnotí porota odborníkov, ktorí sa pozerajú napríklad na zákaznícku skúsenosť, ochotu personálu, inovácie, možnosť platiť kartou či celkový dojem z dizajnu obchodu. Výsledkom je výber mesačného víťaza, ktorý sa stáva súčasťou prestížneho rebríčka 12 finalistov.
Z ocenených predajní finálová porota Visa Slovak Top Shop určí záverečné poradie. Na slávnostnom podujatí potom partneri projektu vyhlási a odovzdajú ceny pre najlepšie predajne roka, cenu verejnosti a cenu Visa. Zisk titulu je potvrdením kvality, inovatívneho potenciálu a inšpirácie pre celý slovenský maloobchod.
Potrebujete umyť psa? Odporúčame zavítať k úplne prvému víťazovi, ktorým sa v roku 2021 stala prevádzka Slovnaft v Bratislave na Prístavnej. Majú tu totiž okrem pohonných hmôt aj umývačku pre domácich maznáčikov. Čerpaciu stanicu nemôžete minúť, má unikátnu architektúru a na pumpu sa ani nepodobá. Pred niekoľkými rokmi neboli úplne bežné výdajné stojany na kvapalinu do ostrekovačov, tu ich už mali. Lačnejší z vás majú dodnes k dispozícii občerstvovací kútik Fresh Corner a podnikatelia si môžu prenajať biznis kútik.
Včelovina v Smoleniciach je známa vďaka výrobe medoviny a výhľadu na Smolenický zámok. V unikátnom historickom objekte, dvesto rokov starej stodole, vás prekvapí predajňa, kde vám dospelí potomkovia spolumajiteľa Pavla Kudláča predajú medovinu, medové pivo aj kozmetiku z včelích produktov. Na čestnom mieste tu majú diplom za 1. miesto Visa Slovak Top Shop 2022. K obchodíku už pristavali kaviareň a súčasťou rodinného biznisu je aj záhrada a náučný chodník. V areáli vás prevedú výrobou a je tu veľký priestor na podujatia. Určite si nenechajte ujsť najbližší Medokvas!
Za návštevu stojí aj predajňa Lyra Park v Ivanke pri Nitre, víťaz Visa Slovak Top Shop 2023. Užijete si kombináciu výroby, predajne, gastronomického zážitku a komunity. Majiteľ Karol Stýlbo, rovnako otec mnohopočetnej rodiny ako Pavol Kudláč, je človek doslova ponorený do sveta kakaa a čokolády. O pestovaní či výrobe a predaji dokáže rozprávať celé hodiny. Hoci si čokolády Lyra môžete kúpiť aj v Yeme, odporúčame jedno dopoludnie stráviť aj v Ivanke pri Nitre. Majú tu skvelú výberovú kávu, osviežujúce limonády a ručne vyrábanú zmrzLYRU.
Modranska je koncept, ktorý zachováva tradície modranskej majoliky a keramiky. Ako inak v Modre. Spája remeselný ateliér s predajňou a súčasťou konceptu je aj malá kaviareň s drobným občerstvením. Stále ho vedie pokračovateľ dnes už pomaly vymierajúceho remesla Jakub Liška, ktorý si vytýčil cieľ zachovať a spopularizovať hrnčiarske umenie. Organizuje tu dielne pre deti aj pre dospelých. Sledujte víťaza z roku 2024 na sociálnych sieťach, prihláste sa na workshop a určite sa zastavte aj s deťmi.
Krátky „Le Guide Michelin“ v oblasti obchodu ukazuje, že vyhrať môžu rôznorodé koncepty, zo všetkých kútov Slovenska. Visa Slovak Top Shop totiž vznikla po pandémii Covid-19, aby podporila reštart kamenných prevádzok na celom Slovensku. Ambíciou je oceňovať elán obchodníkov, ktorí podnikajú v zložitom odvetví, motivovať ich, aby vytrvali a boli stále lepší a v neposlednom rade aj pozdvihnúť kvalitu nákupného prostredia. Skrátka: súťaž ukazuje zákazníkom špičkové predajne a obchodníkom prináša uznanie.
Do finále postúpili za jednotlivé mesiace počínajúc januárom 2025: Kukkonia Shop (Aupark, Bratislava), MONI (Košice), Rest Point D4 (Odpočívadlo Rovinka D4), Knihžnica (Bratislava), TON Stoličky (Bratislava), Babetkovo (Južná trieda, Košice), GymBeam (Rastislavova, Košice), BILLA (Bajkalská, Bratislava), MALINNA° Store (Klemensova, Bratislava), iHRYsko (VIVO! Bratislava) a La Maison (Laurinská, Bratislava).
Meno víťaznej prevádzky sa dozvieme na slávnostnom vyhlásení 26. februára 2026 v NKP Jurkovičova tepláreň v Bratislave.
Hlasujte za predajňu roka aj vy a získajte smart monitor Samsung!
Kedy je obchod TOP?
Ktoré obchody sa oplatí navštíviť?
Ktorý obchod bude TOP za rok 2025?
