Ku koncu júna bolo z nových eurofondov zazmluvnených 20 % prostriedkov

Bratislava 9. júla (TASR) - Z celkového balíka 12,59 miliardy eur v Programe Slovensko boli v 152 výzvach pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k 30. júnu sprístupnené finančné prostriedky vo výške 5,67 miliardy eur, čo je 45,01 % z celkového objemu nových eurofondov. Zároveň bolo k rovnakému dátumu zazmluvnených 504 projektov v hodnote 2,59 miliardy eur, čo predstavuje 20,60 % z celkovej alokácie. Vyplýva to z materiálu Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020 a Programu Slovensko 2021 - 2027 k 30. 06. 2024, ktorý v utorok schválila vláda.



Od zmeny vlády v októbri minulého roka bolo vyhlásených 125 výziev v sume 4,37 miliardy eur, čo je nárast o 34,68 percentuálneho bodu (p. b.). Vo finančnom vyjadrení od októbra vzrástlo kontrahovanie o 2,09 miliardy eur alebo o 16,58 p. b. a vyplatené boli prostriedky prijímateľom vo výške 260,56 milióna eur.



Čerpanie eurofondov starého programového obdobia 2014 - 2020 bolo ku koncu júna 105,84 % a bez Programu rozvoja vidieka (PRV), ktorý je možné implementovať do 2025, je potrebné administratívne ukončiť ešte 37 miliónov eur. Uhrádzanie žiadostí o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov formou administratívneho ukončenia, bude podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) realizovať aj v roku 2024.



Vláda zároveň v uznesení zaviazala viacerých ministrov, aby v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie vypracovali jednotný metodický dokument verejného obstarávania pre realizáciu projektov spolufinancovaných z programov, mechanizmov alebo nástrojov EÚ v priamej zodpovednosti jednotlivých poskytovateľov. Dokument by mal obsahovať zmeny vyplývajúce z novely zákona o verejnom obstarávaní účinné od 1. augusta. Schválený materiál zároveň poveril ministra investícií, aby na rokovanie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko predložil návrh na presun zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 63,8 milióna eur na Európsky sociálny fond plus pre ministerstvá práce, školstva a zdravotníctva.