Ku koncu novembra 2021 bolo ulovených a uhynutých 74.529 diviakov

Bratislava 26. januára (TASR) - Ku koncu novembra 2021 bolo ulovených a uhynutých 74.529 kusov (ks) diviačej zveri, kým k 30. novembru 2020 to bolo celkom 49.826 ks diviakov. Vyplýva to z informácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o aktuálnej situácii v šírení afrického moru ošípaných (AMO) a o stave znižovania populácie diviaka, ktorú v stredu prerokovala a schválila vláda.



Počas mesiaca november sa podľa materiálu vykonalo v poľovných revíroch spolu 866 kontrol. Z toho v oblasti bez obmedzení (biela zóna) počet vykonaných kontrol predstavoval 162, v nárazníkovej oblasti (modrá zóna) počet vykonaných kontrol bol 83, v oblasti výskytu AMO u diviakov (ružová zóna) bolo 70 skontrolovaných poľovných revírov a v oblasti výskytu AMO u domácich ošípaných (červená zóna) bol počet vykonaných kontrol 551.



Od prvého potvrdeného výskytu AMO na Slovensku, od 25. júla 2019 do 30. novembra 2021 bol podľa MPRV výskyt ochorenia u domácich ošípaných potvrdený v 38 chovoch a v prípade uhynutej či ulovenej diviačej zveri sa potvrdilo 3452 pozitívnych prípadov.



Výskyt AMO sa najviac prejavuje v pobaltských krajinách, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine, Slovensku a výrazne prenikol aj do Nemecka. Najväčšou hrozbou pre SR sú podľa agrorezortu okolité štáty Maďarsko, Poľsko a Ukrajina.



Úlohu mesačne predkladať informáciu na rokovanie vlády uložili ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uznesením vládneho kabinetu 21. júla 2021.