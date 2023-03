Odborári kritizujú stav železníc, chcú stretnutie s prezidentkou

Bratislava 29. marca (TASR) – Situácia na železniciach je kritická a dlh na údržbe infraštruktúry stále narastá. V stredu na to upozornila Odborová asociácia výpravcov a dispečerov a Federácia strojvodcov Slovenskej republiky. Odborové organizácie zároveň požiadali o stretnutie k tejto téme prezidentku Zuzanu Čaputovú.



"Na pani prezidentku sa obraciame ako na morálnu a spoločenskú autoritu, pretože už nevidíme inú možnosť. Situácia je naozaj kritická a upozorňujeme na to spoločne s Asociáciou železničných dopravcov Slovenska (AROS) už dlhodobo bez akejkoľvek snahy o riešenie," uviedol prezident Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov Jozef Chovanec.



Na havarijný stav železničnej infraštruktúry na Slovensku upozornili tento týždeň České dráhy, ku ktorým sa pridala Asociácia železničných dopravcov Slovenska.



Nehoda vlaku Pendolino v Žiline sa podľa Chovanca stala na výhybke, ktorá je 15 rokov po životnosti. "Viaceré súčasti železničnej infraštruktúry po dobe životnosti naďalej slúžia v železničnej prevádzke a alarmujúcou skutočnosťou je, že pravidelná a riadna údržba je zanedbávaná takým spôsobom, že finančný dlh voči nej sa dnes už pohybuje v stovkách miliónov eur a každým dňom narastá," upozornil.



Prezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky Dušan Kaša je presvedčený, že bez bezpečnej železničnej infraštruktúry nebudeme schopní čeliť výzvam, ktoré Slovensko v najbližšej dobe čakajú. "Či už pôjde o klimatickú krízu alebo pomoc s obnovou vojnou zničenej Ukrajiny. V oboch prípadoch bude železničná doprava hrať kľúčovú úlohu," priblížil Kaša.



Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová pre TASR v utorok (28. 3.) poznamenala, že železnice si uvedomujú súčasný stav svojej infraštruktúry. Podľa nej je známe, že ŽSR sú podfinancované zo strany štátu, pričom len na rok 2023 potrebujú na odloženú údržbu približne 33 miliónov eur. "Tieto peniaze nie sú určené na 'modernizáciu', ale na odstránenie nežiaduceho stavu, ktorý nám každoročne vzniká z nedostatočného dofinancovania," uviedla Feik Achbergerová. ŽSR dúfajú, že aj apelovaním na kompetentných k takýmto udalostiam v budúcnosti pomocou dofinancovania nebude dochádzať.



S viacerými výhradami Českých dráh sa stotožnilo aj Ministerstvo dopravy (MD) SR. "Ministerstvo bude naďalej pri tvorbe rozpočtu a pri jeho revíziách apelovať na to, aby sme dostali na opravy a rekonštrukcie viac peňazí, ako dostávame dnes. Čo sa týka náhrady škôd, ŽSR sú voči takýmto udalostiam poistené," uviedla pre TASR hovorkyňa MD Miriama Švikruhová.