Ku kritikom navrhovaných zmien v zálohovom systéme sa pridala aj SPPK

Bratislava 23. augusta (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) nesúhlasí s navrhovanými zmenami zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a dôrazne ho odmieta. Pre TASR to v piatok uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová. Proti návrhu zákona Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR sa doteraz vyjadrili opozičné strany a pripomienky si uplatnilo aj Ministerstvo financií SR.



"Novela zákona o zálohovaní je protizákonná, protiústavná a v rozpore s právom Európskej únie, pričom MŽP ju s nikým nekonzultovalo. Správca zálohového systému nie je štátny a štát na neho neprispel jediným centom. Navrhované prevzatie manažérskej kontroly de facto znamená vyvlastnenie bez kompenzácie, čo je v úplnom rozpore so slovenským aj európskym právom," upozornila komora.



Rezort životného prostredia má podľa nej kontrolné právomoci na mimoriadne vysokej úrovni aj mimo navrhovanej novely zákona, a preto neexistuje dôvod na takýto krok. Výhrady si mali predstavitelia komory uplatniť taktiež počas rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, pričom aktuálne čakajú, že predkladateľ návrhu zákona sa bude ich zásadnými pripomienkami dôsledne zaoberať.



Novela zákona o zálohovaní z dielne MŽP má zvýšiť dohľad ministerstva nad Správcom zálohového systému, ako aj kontrolu nad celým systémom. Ministerstvo chce tiež zaviesť oprávnenie odvolávať a vymenovať svojich zástupcov do správnej rady. Zároveň chce obmedziť maximálnu výšku príjmov z nevyplatených záloh, s ktorou môže správca nakladať, a to na 20 % za predchádzajúci kalendárny rok.



Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá na základe zákona koordinuje fungovanie systému pre jednorazové zálohované nápojové obaly.