KÚ: Peniaze, ktoré zobrali rodinám s deťmi, dostanú naspäť aj s úrokmi
Ficova vláda podľa nej pripravila rodiny s deťmi o 500 miliónov eur ročne znížením daňového bonusu pre deti.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Kresťanská únia (KÚ) zásadne nesúhlasí s tým, že kým rodičia rátajú každé euro, oligarchovia v energetike, zbrojárstve a hazarde inkasujú rekordné zisky. Rodiny podľa konzervatívcov nemajú byť bankomatom vlády ani obeťou jej rozhodnutí. Ako v utorok informovali, peniaze, ktoré vláda Roberta Fica (Smer-SD) zobrala rodinám s deťmi, dostanú rodiny naspäť aj s úrokmi.
„Preto túto nespravodlivosť napravíme - peniaze rodinám vrátime aj s úrokmi. Mimoriadne zdaníme nadmerné zisky v energetike, zbrojársky export aj hazard a tieto zdroje účelovo naviažeme na zákon o rodinašekoch,“ uviedla KÚ.
Ficova vláda podľa nej pripravila rodiny s deťmi o 500 miliónov eur ročne znížením daňového bonusu pre deti. „A namiesto podpory im priniesla sériu rodina-šokov - vyššie ceny, vyššie dane, neistotu a pocit, že na ne štát zabudol,“ pripomenula KÚ.
