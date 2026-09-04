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Kuba sa otvára zahraničným investorom
Vláda v Havane vo štvrtok (3. 9.) zverejnila nové nariadenia zamerané na uľahčenie prístupu na trh v tejto karibskej krajine.
Autor TASR
Havana 4. septembra (TASR) - Kuba pokračuje v otváraní svojej ekonomiky zahraničným investorom v čase, keď krajina čelí vážnym hospodárskym ťažkostiam a tlaku zo strany Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu orf.at.
Vláda v Havane vo štvrtok (3. 9.) zverejnila nové nariadenia zamerané na uľahčenie prístupu na trh v tejto karibskej krajine. Spoločnosti budú teraz môcť priamo prijímať a prepúšťať zamestnancov bez toho, aby museli osloviť štátne pracovné agentúry. Okrem toho budú môcť súkromné podniky prevádzkovať cestovné kancelárie a samostatne zárobkovo činné osoby pôsobiť ako turistickí sprievodcovia. Doteraz bol sektor cestovného ruchu úplne kontrolovaný štátom.
Spoločné podniky a domáci investori budú musieť po novom iba nahlasovať účty vedené v zahraničných bankách, namiesto toho, aby museli žiadať o štátny súhlas. Nové pravidlá nadväzujú na historický balík reforiem, ktoré oznámila kubánska vláda v júni. Vláda má v úmysle zvýšiť flexibilitu, zjednodušiť procesy a obmedziť byrokraciu, uviedol minister zahraničného obchodu Oscar Perez-Oliva Fraga.
Vláda v Havane vo štvrtok (3. 9.) zverejnila nové nariadenia zamerané na uľahčenie prístupu na trh v tejto karibskej krajine. Spoločnosti budú teraz môcť priamo prijímať a prepúšťať zamestnancov bez toho, aby museli osloviť štátne pracovné agentúry. Okrem toho budú môcť súkromné podniky prevádzkovať cestovné kancelárie a samostatne zárobkovo činné osoby pôsobiť ako turistickí sprievodcovia. Doteraz bol sektor cestovného ruchu úplne kontrolovaný štátom.
Spoločné podniky a domáci investori budú musieť po novom iba nahlasovať účty vedené v zahraničných bankách, namiesto toho, aby museli žiadať o štátny súhlas. Nové pravidlá nadväzujú na historický balík reforiem, ktoré oznámila kubánska vláda v júni. Vláda má v úmysle zvýšiť flexibilitu, zjednodušiť procesy a obmedziť byrokraciu, uviedol minister zahraničného obchodu Oscar Perez-Oliva Fraga.