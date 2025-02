Kuba sprevádzkovala prvý z vyše 90 solárnych parkov

Havana 23. februára (TASR) - Kuba koncom tohto týždňa slávnostne otvorila v Havane prvý solárny park. Ten je súčasťou väčšieho projektu vyše 90 fotovoltických parkov podporovaného Čínou, ktorý by mal zmierniť energetickú krízu v ostrovnej krajine. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Solárny park v Havane otvoril v piatok (21. 2.) slávnostne kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Podľa portálu Cubadebate park s kapacitou 21,8 megawattu umožní postupne zredukovať výpadky dodávok elektrickej energie v hlavnom meste počas dňa. Začiatkom februára musela vláda pre nedostatok energie na dva dni zatvoriť školy a podniky. V niektorých kubánskych provinciách majú ľudia dodávky elektrickej energie obmedzené iba na pár hodín denne.



Park v Havane je prvým z 55 solárnych parkov, ktoré chce Kuba uviesť do prevádzky tento rok. Podiel obnoviteľných zdrojov energie by sa tak mal zvýšiť z terajších zhruba 5 % na 12 %. Celkový projekt zahrnuje 92 fotovoltických parkov, pričom zvyšných 37 by sa malo do prevádzky uvádzať postupne do roku 2028. Do roku 2030 plánuje Kuba generovať zo solárnych parkov a iných obnoviteľných zdrojov viac než tretinu elektrickej energie.



Kuba zažíva v súčasnosti najhoršiu hospodársku krízu od rozpadu Sovietskeho zväzu začiatkom 90. rokov. Práve Sovietsky zväz bol jej kľúčovým spojencom a krajinu aj finančne podporoval. Kubánske tepelné elektrárne, mnohé v prevádzke od 80. rokov 20. storočia, sú zastarané, pričom ich opravy komplikuje americké obchodné embargo. K častým technickým problémom sa ešte pridalo obmedzenie dovozu ropy z Venezuely, Ruska a Mexika, navyše koncom minulého roka situáciu zhoršili hurikány Oskar a Rafael, keď prvý zasiahol Kubu v októbri a druhý v novembri.