Kubáň: Napredovanie D1 pri Ružomberku je dobré, no prioritou je aj R1

Ružomberok 16. apríla (TASR) - Napredovanie výstavby diaľničného úseku Ivachnová - Hubová označil v utorok ružomberský primátor Ľubomír Kubáň za dobrú správu. Pripomenul však, že prioritou je aj dopravné prepojenie diaľnice a rýchlostnej cesty R1. Trvalé dopravné zaťaženie totiž podľa Kubáňa trápi Ružomberok každý deň.



"Zlá dopravná situácia, ktorú spôsobuje 30.000 automobilov na hlavnom cestnom ťahu cez mesto každý deň, je dennodenne aj v mestských častiach. Niet pochybností, že konečné vyriešenie problémov prinesie až dokončenie diaľnice. My pre to urobíme všetko, čo v rámci kompetencií, ktoré samospráva má, môžeme," ubezpečil primátor.



Zároveň podotkol, že rovnaký význam a prioritu dávajú dopravnému prepojeniu R1 a D1 z Banskej Bystrice cez Donovaly do Ružomberka. Upozornil, že spoľahlivá dopravná infraštruktúra má význam pre región a mesto aj z hľadiska mobility pracovnej sily a je dôležitá pre zabezpečenie konkurencieschopnosti v regióne, prílevu investícií i rozvoja. "Verím, že ministerstvo dopravy urobí potrebné kroky, ktorými sa zabezpečí aktualizácia Koncepcie územného rozvoja Slovenska. A to tak, aby nevznikali pochybnosti o strategickom zámere vybudovania severojužného spojenia R1 Banská Bystrica - Ružomberok - D1 a R3 Ružomberok - Oravský Podzámok," skonštatoval primátor.



Diaľničný úsek pri Ružomberku plánujú odovzdať do užívania motoristom do konca roka 2025. Po kontrolnom dni na stavbe D1 Hubová - Ivachnová to v pondelok (15. 4.) oznámil minister dopravy Jozef Ráž. Zhodnotil, že s intenzitou prác je spokojný. V diaľničnom tuneli Čebrať je už dokončené sekundárne ostenie. Aktuálne montujú konzoly na ukotvenie technologických zariadení.