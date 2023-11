Kubáň: Vyriešenie problémov v Ružomberku prinesie až dokončenie D1

Ružomberok 24. novembra (TASR) - Konečné vyriešenie dopravných problémov v Ružomberku prinesie až dokončenie diaľnice D1. Na sociálnej sieti to v piatok zdôraznil ružomberský primátor Ľubomír Kubáň. Reagoval tak na informácie o výraznom pokroku stavebných prác na obchvate mesta.



"Trvalé dopravné zaťaženie trápi mesto, zlá dopravná situácia je dennodenne v našich mestských častiach. Niet pochybností, že konečné vyriešenie problémov prinesie až dokončenie diaľnice. Verím, podobne ako všetci obyvatelia, že to bude čo najskôr," uviedol Kubáň.



Šéf ružomberskej radnice pripomenul, že nedávny prieskum dopravy Slovenskej správy ciest potvrdil pre mesto nelichotivé prvenstvo. Hlavným cestným ťahom cez mesto prejde denne až 29.580 áut. "Je to dvakrát viac ako po D1 Prešov západ - juh a o približne 7500 áut viac ako po ceste popod Strečno," podotkol Kubáň. V porovnaní so sčítaním dopravy v ružomberskom úseku cesty spred ôsmich rokov ide o nárast o približne 4800 áut.



Ministerstvo dopravy v piatok informovalo, že práce na obchvate Ružomberka výrazne pokročili a diaľničný tunel Čebrať má hotové sekundárne ostenie. Šéf rezortu Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) to označil za významný míľnik. Môžu sa tak začať práce na vozovke a inštalácii technológií.



Tunel Čebrať je súčasťou úseku diaľnice D1 Ivachnová - Hubová, ktorý je aktuálne vo výstavbe a bude mať dĺžku 14,92 kilometra. Úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na diaľnicu do Košíc.