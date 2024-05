Kubánski podnikatelia si budú môcť v USA zriaďovať bankové účty

Washington 28. mája (TASR) - Súkromní podnikatelia na Kube si budú môcť zriadiť bankové účty v USA, ku ktorým budú mať prístup na diaľku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v utorok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Nové pravidlá zmierňujú dlhodobé americké embargo voči Kube a okrem iného umožňujú podmienený prístup do bankového systému USA s cieľom podporiť súkromný sektor. Tieto zmeny poskytnú "nezávislému kubánskemu súkromnému sektoru väčší prístup k medzinárodným transakciám a bankovým službám USA, a to aj prostredníctvom online platobných platforiem," uviedol pod podmienkou zachovania anonymity vysoký predstaviteľ americkej vlády. Krok by mal podľa neho pomôcť uľahčiť dovoz potravín a iného tovaru, ktorý poslúži obyvateľom Kuby.



V máji 2022 administratíva prezidenta Joea Bidena prisľúbila, že podporí rast kubánskeho súkromného sektora, a to aj prostredníctvom uľahčenia prístupu k americkým internetovým službám a platformám elektronického obchodu.



Od roku 2021 môžu kubánski podnikatelia zakladať malé a stredne veľké súkromné podniky po tom, čo boli takmer šesť desaťročí zakázané. Doteraz bolo podľa údajov americkej vlády na Kube zaregistrovaných približne 11.000 takýchto spoločností. Kubánske centrálne plánované hospodárstvo sa v súčasnosti nachádza v najhlbšej kríze od zastavenia sovietskej podpory v 90. rokoch 20. storočia.