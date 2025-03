Kubíček je skeptický vo veci zaradenia bitcoinu do rezerv banky

Praha 19. marca (TASR) - Člen bankovej rady Českej národnej banky (ČNB) Jan Kubíček je "skeptický," čo sa týka zaradenia bitcoinu do rezerv centrálnej banky. Ako dôvod uviedol na jednej strane právnu neistotu a na druhej výrazné výkyvy digitálnej meny. Informovala o tom agentúra Reuters.



Guvernér ČNB Aleš Michl koncom januára navrhol, že centrálna banka, v ktorej sa v súčasnosti diskutuje o rozšírení portfólia rezerv o nové triedy aktív, by mohla časť rezerv držať v bitcoinoch. "Preskúmame rôzne triedy aktív. Bitcoin je iba jednou z nich," povedal Kubíček. Ako však dodal, on sám je, čo sa týka bitcoinu, skôr skeptik.



Jedným z dôvodov je podľa neho právny status bitcoinu a aj fakt, že vlastníctvo meny si vyžiada nové procesy v oblasti účtovníctva a auditu. Ďalším problémom je volatilita digitálnej meny a problém predvídať ďalší vývoj.



Dodal, že si nemôžu byť istí, že budúce výkyvy meny budú kopírovať vzorce z predchádzajúcej dekády. Ak by totiž digitálnu menu akceptoval väčší počet investorov ako investičné aktívum, začne sa mena chovať oproti predchádzajúcemu obdobiu inak. Čo sa týka štúdie ČNB o nových triedach aktív, tá by mala byť známa do októbra.



Podobne ako Kubíček aj viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová uviedla, že bitcoin nie je vhodný ako rezervné aktívum. Rovnaký názor má aj prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová, podľa ktorej by európske centrálne banky nemali digitálnu menu zaradiť do svojich rezerv, keďže ich rezervy by mali byť likvidné a bezpečné.



Celková hodnota devízových rezerv ČNB dosahuje 142,8 miliardy eur, čo predstavuje približne 45 % hrubého domáceho produktu (HDP). V posledných rokoch banka svoje portfólio diverzifikovala, pričom v ňom postupne zvyšovala podiel zlata a akcií.