< sekcia Ekonomika
Kubilius: Obranný priemysel EÚ zvyšuje ceny a predlžuje dodacie lehoty
Kubilius zdôraznil, že Európska komisia (EK) už prijala programy na uvoľnenie takmer bilióna eur na dodatočné investície zamerané na urýchlenie výroby zbraní v Európe.
Autor TASR
Madrid 20. februára (TASR) - Európsky komisár pre obranu Andrius Kubilius vyjadril obavy, že európsky obranný priemysel namiesto rozširovania výroby zvyšuje ceny a predlžuje dodacie lehoty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„V súčasnosti veľa komunikujem s členskými štátmi a ministrami a to, čo hovoria, ma znepokojuje. Hovoria, že priemysel zvyšuje ceny a odkladá termíny dodávok, pretože priemyselné odvetvia nezvyšujú objemy výroby rovnakým tempom, ako rastú finančné prostriedky na obranu,“ povedal v piatok eurokomisár na fóre o obrane v Madride.
Kubilius zdôraznil, že Európska komisia (EK) už prijala programy na uvoľnenie takmer bilióna eur na dodatočné investície zamerané na urýchlenie výroby zbraní v Európe. Tento prebytok kapitálu v kombinácii s obmedzenou kapacitou na rozšírenie výroby podľa neho spôsobil rast cien. Oneskorenia vo výrobe znižujú efektívnosť vládnych investícií a neodrádzajú potenciálnych protivníkov od vstupu do Európy, ale naopak ich pozývajú, dodal.
Eurokomisár zároveň vyzval na 50-násobné zvýšenie výroby zbraní v Európe s tým, že členské štáty EÚ by mali poskytnúť obrannému priemyslu legislatívne garancie dlhodobého a širokého dopytu po zbraniach. V záujme stimulovania dopytu prisľúbil, že v blízkej budúcnosti podnikne „raketové turné po európskych krajinách“, aby ich presvedčil, aby všetky zostávajúce rakety zo svojich arzenálov previezli na Ukrajinu a aby povzbudil domáci priemysel k rýchlej výrobe náhradných zbraní, napísala agentúra TASS.
„V súčasnosti veľa komunikujem s členskými štátmi a ministrami a to, čo hovoria, ma znepokojuje. Hovoria, že priemysel zvyšuje ceny a odkladá termíny dodávok, pretože priemyselné odvetvia nezvyšujú objemy výroby rovnakým tempom, ako rastú finančné prostriedky na obranu,“ povedal v piatok eurokomisár na fóre o obrane v Madride.
Kubilius zdôraznil, že Európska komisia (EK) už prijala programy na uvoľnenie takmer bilióna eur na dodatočné investície zamerané na urýchlenie výroby zbraní v Európe. Tento prebytok kapitálu v kombinácii s obmedzenou kapacitou na rozšírenie výroby podľa neho spôsobil rast cien. Oneskorenia vo výrobe znižujú efektívnosť vládnych investícií a neodrádzajú potenciálnych protivníkov od vstupu do Európy, ale naopak ich pozývajú, dodal.
Eurokomisár zároveň vyzval na 50-násobné zvýšenie výroby zbraní v Európe s tým, že členské štáty EÚ by mali poskytnúť obrannému priemyslu legislatívne garancie dlhodobého a širokého dopytu po zbraniach. V záujme stimulovania dopytu prisľúbil, že v blízkej budúcnosti podnikne „raketové turné po európskych krajinách“, aby ich presvedčil, aby všetky zostávajúce rakety zo svojich arzenálov previezli na Ukrajinu a aby povzbudil domáci priemysel k rýchlej výrobe náhradných zbraní, napísala agentúra TASS.