Kubovič: Rozhodnutie o budúcnosti ÚVO je zodpovednosťou politikov
Autor TASR
Voderady 13. októbra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) oslavuje 25. výročie svojej existencie, je potrebné, aby fungoval aj ďalej. Prípadné rozhodnutie o jeho budúcnosti je zodpovednosťou politikov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda ÚVO Peter Kubovič.
„Dúfam, že nedôjde k reformám, ktoré sú nám zatiaľ avizované len veľmi všeobecne, a že inštitúcie zostanú fungovať tak stabilne, ako by mali. ÚVO oslavuje 25. výročie svojej existencie a práve v tomto období treba, aby stabilný úrad fungoval ďalej pre SR,“ povedal Kubovič.
Úrad môže podľa jeho slov ako nezávislý štátny orgán komunikovať s vládou a priniesť do debaty trochu viac pokoja. „Budeme len presviedčať. To, či poslanci nakoniec urobia nejaké politické rozhodnutie, je zodpovednosťou politikov,“ podotkol.
Poukázal na to, že národný zákonodarca môže meniť inštitucionálne zabezpečenie fungovania dohľadu nad verejným obstarávaním. „Ale ja si myslím, že je potrebné hlavne zachovať pracovníkov, ktorí sa venujú agende dohľadu nad verejným obstarávaním. Tí by mali mať pokoj na svoju odbornú prácu,“ dodal.
Možnosť zlúčenia ÚVO a Protimonopolného úradu naznačil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na ostatnom pracovnom sneme strany, keď hovoril o téme „zoštíhľovania“ štátu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) povedal na tlačovej konferencii v úvode septembra, že budúcnosť ÚVO je súčasťou politických debát.
