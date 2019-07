Kudlow: USA a EÚ sa snažia dostať zo slepej uličky o obchodnej dohode

Kudlow vyhlásil na podujatí, ktoré organizovala televízia CNBC, že USA dosiahli pokrok v obchodných rokovaniach s Európskou úniou.

Washington 9. júla (TASR) - Americkí a európski predstavitelia rokujú o tom, ako dostať zo slepej uličky vzájomné rozhovory o obchodnej dohode. A najmä, či by aj poľnohospodárstvo malo byť zahrnuté do dohody. Oznámil to v utorok ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow.



Kudlow vyhlásil na podujatí, ktoré organizovala televízia CNBC, že USA dosiahli pokrok v obchodných rokovaniach s Európskou úniou (EÚ) a Japonskom, ale neuviedol žiadne podrobnosti.



Spojené štáty trvajú na tom, že dohodu bez poľnohospodárstva neuzavrú, ale EÚ vyradila poľnohospodárstvo zo svojho mandátu na rokovaniach.



Na otázku, či vidí spôsob, ako by sa obe strany mohli pohnúť vpred napriek rozdielnym postojom k poľnohospodárstvu, Kudlow povedal: „Áno, ale nechcem byť konkrétny.“ Dodal, že s Európanmi sa o tejto otázke veľa diskutuje, ale nechcel urobiť formálne oznámenie.



Vysokopostavený nemecký diplomat tento týždeň vyzval obe strany, aby pokročili v obchodných rokovaniach a zamerali sa skôr na možný spoločný základ, namiesto toho, aby umožnili nezhodám v otázke poľnohospodárstva blokovať pokrok.



Spory o poľnohospodárstvo brzdia rokovania od samého začiatku, už celý rok, odkedy sa vtedajší predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a prezident USA Donald Trump dohodli, že Washington odloží rozhodnutie o clách na dovoz automobilov z EÚ, kým sa obe strany snažia uzavrieť zmluvu o obchode.



Kudlow povedal, že obe strany viedli dialóg uplynulý rok, aj keď nedosiahli žiadne závery.